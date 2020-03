En los últimos años apareció una corriente que denuncia el régimen de vacunación como una cuestión de negocios más que de salud. Si bien los profesionales aseguran que las vacunas son el mejor método para prevenir enfermedades, personas como los hermanos Gastón y Nicolás Pauls y ahora Reina Reech, se han declarado en contra de las inyecciones.

El movimiento que descree de este sistema es conocido como "antivacunas" y suele presentar distintos argumentos contra la industria farmacéutica y los laboratorios. En el caso de la ex de Nicolás Repetto, manifestó: "Me gustaría que existan vacunas, pero que no sean un negociado de los laboratorios. También a veces te dicen que tenés algo más grave de lo que tenés".

.

"A mí me parece que los laboratorios inventan cosas para vender. Hay hasta teorías en donde se dice que han inventado virus para vender medicamentos. Cada uno forja su vida como quiere. Yo me informo, averiguo qué cosas puedo ingerir para mejorar los achaques que uno puede tener, pero de cosas naturales, sin químicos. Detesto los químicos", expresó.

Incluso aseguró que intenta mantener altas sus defensas a través de una buena alimentación, por ejemplo con la ingesta diaria de "kiwi, frutillas, banana y algunas vitaminas que tienen aceite de pescado". "Prefiero una vitamina que un remedio. Cuantas más personas volvamos a las raíces, los orígenes, lo natural, esas empresas van a poder manipular menos a la gente", consideró.

Con su hija mayor, Juana Repetto.

"A mis hijos solo les di esas vacunas que te dan en la clínica cuando nacen y la primera que me obligó el colegio a los cinco o seis años. Después no los vacuné nunca más", confesó en referencia al sistema de salud que eligió para Juana Repetto y Bautista Lena, al aire de "El show del espectáculo", conducido por Ulises Jaitt en Radio La Salada AM 1300.