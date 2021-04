Reina Reech, que es dueña y directora de una escuela de danzas y artes, mostró su preocupación ante los cierres de entidades educativas decretado por el Gobierno debido a la ola de contagios por la pandemia de coronavirus.

La actriz, que abrió su primer estudio en 1996, y hoy cuenta con una currícula de 100 clases en tres sedes en Capital Federal, conoce sobre la problemática de la presencialidad.

“Fue un año muy complicado el 2020 a nivel económico y además este 2021 arrastra todo lo que tuviste que hacer para sostener el 2020”, afirmó en una entrevista por videollamada en el programa “Jubilados TV” de A24.

Luego, desarrolló: “Hay planes que encima son demasiados pequeños, de moratoria, de impuestos porque uno como empresario tiene que ocuparse primero de la gente que trabaja para vos y poder pagarles a ellos”.

Y destacó que sus establecimientos cumplen con los requisitos impuestos para dar clases presenciales: “Tenemos un aforo del 30 por ciento, ósea que en un aula pueden entrar 8 o 10 personas porque lo hemos marcado con damero para tener esos dos metros por dos que es lo que pide el protocolo”.

Se refirió a como sobrellevó emocionalmente el cierre y la prohibición de su actividad: "Me podía haber quedado sufriendo por todos los ahorros que tuve que meter para sostener las tres escuelas sin embargo dije no, si me quedo acá no me va dar covid, me va dar un bobazo porque me había agarrado mucha angustia, mucho miedo".

"Dije ´tengo que dar vuelta esta situación´ empecé a meditar mucho y pude retomar mi creatividad dónde terminé de escribir mi primer libro”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre cómo sería volver a dar clases por zoom, admitió: “la gente pareciera que está como un poco cansada de la virtualidad. Le cuesta este año a la gente volver a lo virtual”.

¡Mirá el video con sus declaraciones!