La cuarentena resultó complicada para Belén Francese. Padeció coronavirus al igual que su pareja, Fabián Lencinas, y luego fue acusada por sus vecinos de romper el aislamiento y pasear por su edificio sin tomar precauciones, lo que causó una gran guerra. Ahora, recuperada y más tranquila, sorprendió a sus seguidores con una sesión de fotos de entrecasa y "sin filtros".

Con un conjunto de ropa interior muy jugado y un body hecho de red y botas negras, Belu mostró todos sus atributos en varias poses. Las fotos fueron tomadas por su pareja y fotógrafo de cuarentena, Fabián, a quien ella apoda cariñosamente como "Pocho".

La también escritora en una pose muy sexy.

Otra de sus poses, por el suelo.

Además, la actriz adelantó que su publicación es parte de novedades que contará muy pronto. "Se viene algo muy sexy. Y sin filtros. ¿Y si nos aceptamos tal cual somos? En todo sentido... ¡Mejor!", expresó.

Modeló y jugó para la cámara en varias posiciones.

Cuando sus vecinos la denunciaron por propagar el virus, se defendió diciendo: "Me parece un disparate extremo andar señalando tal contagio a tal. Es como que yo diga '¡ay no! Fue alguien del control de Telefé o fue Lizy que me contagio'... No, es un disparate. Nadie quiere contagiar a nadie y nadie se contagia intencionalmente de nada".

Frente al espejo, mostrando su escultural figura.

A las pocas horas, el posteo había recibido cientos de comentarios de sus seguidores y entre ellos, los de sus amigas Nazarena Vélez y Virginia Gallardo.