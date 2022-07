En la edición del pasado 23 abril, en ocasión de cumplir sus 90 años, Diario Crónica publicó una extensa charla con el querido locutor y animador, en la que manifestó episodios personales y diversos tópicos de su valiosa performance en los medios de comunicación. Cacho Fontana murió pocos meses después de dicha entrevista, por lo que se recordaron sus dichos.

"Parece mentira, nunca me imaginé llegar a esta edad. Le doy gracias a Dios por poder estar bien y, también, por atesorar el firme deseo de seguir viviendo en estas condiciones. Por otra parte, tengo ganas de seguir trabajando, es un deseo que solamente se ha visto cercenado por esta terrible pandemia que azotó a todo el mundo", aseveró el conductor en aquella nota.

.

Fontana entonces recordó que su último trabajo fue "con la publicidad de varios productos de un laboratorio. Precisamente, en su sede, haremos una reunión hoy (por aquel 23 de abril) a partir de las 17. Posteriormente, a la noche, continuaré con otra celebración muy íntima en la residencia donde me encuentro hospedado".

Cacho Fontana falleció a sus 90 años.

Acerca de los actuales conductores y locutores, herederos del rubro que él llevó a la cima, Cacho Fontana comentó lo siguiente: "En primer término, entiendo que es gente culta. Nosotros, en cambio, estábamos formados en el accionar del trabajo y en la lectura fácil. Hoy en día nos encontramos con profesionales de muy buena imagen y con valiosos conocimientos".

Cacho Fontana evocó, además, las gratificaciones que le había dado su carrera. "Solamente me ha faltado viajar a la luna. Además, el acompañamiento que he tenido de mi padre ha sido decisivo en todo sentido. La profesión me ha permitido recorrer el mundo. ¿Qué más puedo pedir? Soy un tipo profundamente agradecido a la vida. Recordemos la repercusión que tuvo, en su momento, el programa Odol pregunta. Marcó, no tengo dudas, un gran capítulo en la tele".

Cacho Fontana en "Fontana Pregunta".

Fiel a su constante generosidad, Cacho tuvo lugar, en el recuerdo, para otro colega. "He compartido espacio laboral con inolvidables compañeros. A modo de ejemplo, el Gordo José María Muñoz. Con su impronta, La Oral Deportiva hizo época. Por otra parte, él siempre me pedía para colaborar en su ciclo, circunstancia que significaba para mi una enorme alegría. Trabajé durante 18 años en Radio Rivadavia. Al mismo estudio en donde hice hice el Fontana Show, hace poco, se lo bautizó con el nombre de Cacho Fontana. Significa para mí, en definitiva, demasiado premio. Sobre todo para alguien como yo, un humilde laburante que hacía sus tareas con tanto amor".