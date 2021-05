Lali Espósito fue una de las invitadas especiales junto a Mau y Ricky en el reality gastronómico de " MasterChef Celebrity 2". Junto a su equipo confiormado por Cande Vetrano, Gastón Dalmau y Sol Pérez, la artista hizo reír a los televidentes con sus ocurrentes comentarios.

Sin embargo, algunos de los participantes no estuvieron presentes en la visita de los cantantes ya que no era su día de participación y usuarios de las redes rescataron del archivo, el gracioso relato de Lali sobre su insólito cruce con Claudia "La Gunda" Fontán en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2016.

Lali sorprendió a todos con su participación en " MasterChef Celebrity 2".

De visita en "Cortá por Lozano" en 2018, la artista contó la extraña situación en la que se vio envuelta junto a la conductora de radio: “Yo me c…. de risa, lo disfruto. Entré relax a la alfombra roja. Me pongo para la foto y había alguien que estaba sacándose su foto y hubo una situación periodística porque era el año de ´Esperanza Mía´ y toda la gilada personal con Mariano. La prensa hizo esta cosa de mostrar el interés y esta persona que estaba ahí me agarró del brazo, me clavó las uñas y apretando los dientes me dice ‘salí ya de acá'”.

La cuenta de Instagram "Lo más Popu" compartió un video en el que compiló el relato de la artista y las imágenes de la alfombra roja en la que se cruzaron La Gunda y Lali. El instagrammer escribió: "En el video original solo se ve que le dice ´Quedate aí atrás´ y le da un beso que dura un segundo. ¡NO LE DICE NADA! Yo creo que exageró la anécdota para hacerla más divertida".