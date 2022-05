Durante el 2018, Charlotte Caniggia y Lhoan fueron pareja. Luego de su escandalosa separación cada uno siguió su vida y se supo poco y nada del cantante. Sin embargo, volvió a aparecer luego de hacerse una rinoplastia y recordó su relación con la ex participante de "MasterChef Celebrity 3".

Allí el músico habló con "Socios del espectáculo" y dijo: "Con Charlotte nunca más hablé". Actualmente, la hermana de Alex Caniggia se encuentra disfrutando de su soltería y advirtió que no habla más de su vida privada.

.

La entrevista con Lhoan siguió y se le consultó por la relación que él tenía con la familia Caniggia mientras estaba en pareja con Charlotte. "La madre desde el primer día no me quería, una vez ella me hizo escuchar a la mamá y me decía que yo era un negro".

Allí el cantautor reflexionó y dijo: "Vos no podes, sin conocer a nadie, salir a bardear, a decir un montón de estupideces por cualquier cosa". Fue en ese instante cuando el artista se comparó con Claudio Paul Caniggia y todas las denuncias que está recibiendo de parte de Mariana Nannis.

Charlotte Caniggia y Lhoan cuando eran pareja.

Y finalizó diciendo: "Lo mismo está haciendo ahora con el pájaro, ¿me entendés? Parece algo enfermizo, macabro, tipo me ensaño con esta persona y hasta que no lo veo destruido no paro".

¡Mirá el video de Lhoan hablando sobre la relación que tenía con la familia Caniggia mientras estuvo en pareja con Charlotte Caniggia!