L-Gante es uno de los artistas más exitosos del momento y tiene millones de fanáticos en todo el país y hasta en distintas partes del mundo. Sin embargo, hay personas que no disfrutan de su música, entre ellos... ¡Raúl Lavié!

El histórico cantante de tango, con casi 70 años de carrera, es un versado en el tema, y Elián Angel Valenzuela no lo impresionó: “Yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas pero imaginate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales”.

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, el artista de 84 años le dedicó fuertes palabras: “Yo respeto muchísimo lo que se está brindando en materia tecnológica y en este caso L-Gante como figura, diría que es un gran artista pero es algo más que ser seguido en las redes sociales y hay que formarse trabajando y de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria, dentro de poco quizás viene otro que supera a L-Gante”.

“Es muy dificil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto, para ellos si es un gran artista pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda como ha pasado siempre, siempre ha habido artistas de éxito momentáneo", argumentó sobre la fama de L-Gante.

Y cerró contundente: “De pronto viene otro y lo suplantó, es una renovación constante la música y el ambiente artístico, esto de las redes tiene mucha influencia en la gente y en los jóvenes que lo siguen. El artista que llega a tener éxito como L-Gante es ahí donde debe comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar, él cree y dice que es cantante”.

