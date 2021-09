Luego del final de " La Voz Argentina" que consagró como ganador a Francisco Benítez y fue un éxito de rating, Raúl Lavié se mostró muy crítico con el programa de Telefe y plantó su postura en contra del reality.

El músico analizó que al tratarse de "un producto televisivo" no es tan importante el talento de los participantes. Y opinó acerca de la victoria del joven oriundo de Córdoba al remarcar que fue elegido por la audiencia y que "el público de pronto se maneja a través de los sentimientos y en lo que está viendo", sostuvo en comunicación con "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.

"Eso no te da la carta de que sos el mejor ni tampoco te da la cosa suficiente como para triunfar en el mundo. Es una puesta en escena. El año que viene habrá otro concurso de ‘La Voz’, saldrá otro chico y a lo mejor de este chico nadie se acuerda", predijo picante.

Además reveló: "Las plataformas en sí no me gustan porque sabemos perfectamente que son un producto televisivo que tiene que tener sus polémicas, sino la gente no lo miraría". Y criticó también que "tenga que haber ‘algo’ ya sea por parte del jurado como para ir armando este tipo de cosas, que es un reality en definitiva".

Francisco Benítez con el trofeo de " La Voz Argentina"

Luego recordó los inicios de su carrera y lo comparó con el certamen de canto al contar que a sus 17 años participó de un concurso musical en una iglesia del barrio. "Me llevaron mis amigos a la fuerza, canté y salí cuarto. Pero resulta que eran cuatro los que quedaron, o sea que quedé último", recordó.

Y lamentó que lo echaron de la orquesta en la que participaba porque "el director artístico consideró que no servía para cantar". Al tiempo viajó a Buenos Aires y firmó su primer contrato. En ese sentido, concluyó: "¿Cómo es posible que en 300 kilómetros yo cantaba mal y acá soy bárbaro? Y ahí nació mi carrera artística".