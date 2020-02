En medio de la inestable economía del país, Susana Giménez habló sobre la pobreza y expresó una dura reflexión que disgustó a un importante sector de la sociedad.

"Déjense de hablar de la pobreza, enséñenle a la gente del norte a sembrar y criar gallinas", fueron las palabras de la diva las cuales causaron polémica en los medios. Además, el dirigente social Raúl Castells la criticó sin piedad y la tildó de "prostituta".

"Marchamos en repudio a la tarada de Susana Giménez, a la prostituta oficial de la Argentina. Este medio siglo que se cree que puede insultar a 20 millones de trabajadores ocupados y desocupados", aseguró el referente durante una movilización al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En otro pasaje de sus declaraciones se refirió a la conductora como "nazi".

Los fuertes dichos de Castells enfurecieron a la presentadora y decidió denunciarlo en la Justicia, tras presentarse también ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Al conocer la demanda, Castells salió a responder a Giménez y se excusó: "Al decirle prostituta me he referido a su profesión, no a otra cosa. Decirle prostituta a ella me he referido a su actividad principal a lo largo de su vida".

En una entrevista telefónica con C5N, Castells explicó que la denuncia fue por "injurias y calumnias" pero descartó haberlas cometido. "Le dije 'nazi' por su posición de extrema derecha y de desprecio por la gente pobre, por eso dice esas animaladas a la gente del Norte del país. Sólo en la ignorancia que tiene se le ocurre decir semejante taradez", disparó.