A 20 años de la muerte de Rodrigo, su hijo, Ramiro Bueno, reconoció que siente la misma pasión por la música que tenía su padre, aunque reveló que durante su niñez debió esconder su amor por el rap el ámbito escolar.

Además de sufrir la pérdida de su padre a muy corta edad, Ramiro contó que durante su infancia fue víctima de bullying por su físico y que se privaba de desarrollar su talento en el género urbano.

"De chico fui muy fan del rap. Siempre me sentí muy vinculado con el rap y nunca lo largué a la luz porque en la primaria cuando era chico sufría bullying. Me hacían bullying por ser gordo“, aseguró a corazón abierto.

En ese sentido recordó: "No era un bullying re contra insoportable, pero capaz de la nada te metían flor de piña en el brazo o te metían un bife. Te tenías que masticar la bronca porque a esa edad lamentablemente eran dos contra uno y no tenía forma de salvarme. Me plantaba, explotaba y nada pero imaginate que si se enteraban que me gustaba el rap... porque dentro de todo no es un género bien visto en gran parte de la sociedad y menos en aquel momento".

Su relato data del 2004, según detalló el hijo del recordado cuartetero y además lamentó que "no podía disfrutar de la música dentro del ámbito escolar".

Rodrigo con su hijo.

"Algo de lo que sufro también yo es pedirle a todas las energías que a mis hermanas no les pase lo mismo. Yo la pasé muy mal y muchas veces venía llorando a casa. Era bastante duro todo en su momento. No era un bullying tan insoportable sino que dentro de todo éramos amigos. Había días que la pasaba muy bien y esos días me quedaban grabados en la mente diciendo 'que bien la pasé hoy, ojalá que mañana sea igual'. Uno no sabía que podía pasar el día de mañana", manifestó en diálogo con el periodisa Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Inclusó aseguró que pensó hasta en cambiarse de colegio, pero desistió. "No era solo con mis compañeros de curso, sino con chicos de otros cursos más grandes. Se querían hacer los cancheros. Como las series estadounidenses que vienen los chicos musculosos y te hacen bullying", detalló.

En cuanto a su carrera musical expresó: "No pienso mucho a futuro. No pienso en dar todo para vivir de la música mañana. Yo tengo el título de periodista deportivo y no he conseguido trabajo. Laburé dos años ad honorem en la radio".

Sin embargo, a través de las plataformas digitales lanzó su propia canción de rap "Razones" y promociona su contenido por las redes sociales.