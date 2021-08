Vicky Xipolitakis se encuentra en un duro momento de su vida con una deuda de más de 600 mil pesos para el alquiler del lujoso departamento en el que vive junto a su hijo, Salvador Uriel.

A falta de pago, los dueños del inmueble iniciaron un juicio en su contra y la mediática ya recibió una orden judicial para desalojarlo. Además, el contrato de alquiler del lugar vence el 30 de septiembre, y ya se confirmó que no se lo van a renovar, por lo que Vicky tiene una fecha límite para irse de su hogar.

El periodista de "Nosotros a la Mañana", Carlos Monti, contó todos los detalles del juicio por desalojo que está viviendo la griega junto a su hijo: “El inicio del proceso de Vicky Xipolitakis, tengo los papeles, la cédula de notificación de la justicia. Notificación que todavía los abogados de las partes no recibieron, esto es pan caliente, recién salido del juzgado".

"‘Señor Naselli, el ex marido, hago saber a usted que, en el expediente caratulado por el propietario, su desalojo por falta de pago’. ¿Por qué el desalojo?, ¿por qué se inicia el desalojo contra Vicky Xipolitakis? Habían acordado las partes cuando se separaron que el 50% del pago del alquiler lo iba a abonar Naselli y el otro Vicky Xipolitakis”, continuó.

Vicky Xipolitakis deberá desalojar el departamento en el que vive junto a su hijo y paga en conjunto con su ex pareja.

“Lo voy a dar en cifra de dólares para que se entienda, 1500 dólares Naselli, 15000 dólares Vicky Xipolitakis. El señor Naselli se hace cargo de todos los gastos del departamento y parte de las expensas”, agregó el panelista.

El lujoso departamento en el que está residiendo la mediática está ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, en el barrio porteño de Recoleta. Tiene ocho ambientes y cuatro baños en 320 metros cuadrados.

Sol Pérez quiso saber por qué la modelo debe pagar la mitad del alquiler: “Está bien que ella se haya quedado en ese departamento porque ella y su hijo tiene que mantener el mismo estilo de vida que tenía al momento del matrimonio con Naselli, ahora no se entiende porque si el alquiler lo pagaba Naselli y tiene que mantener el estatus de vida, porque así lo dice la ley, ¿por qué la mitad la paga Vicky?”.

El duro momento de Vicky Xipolitakis.

“Habían acordado eso cuando se separaron”, detalló Monti antes de continuar: “Naselli le está pagando 85 mil pesos mensuales, amén de todo lo que él paga: obra social, gastos del departamento, la mitad del alquiler, etc. Es una lucha que viene de muchos años porque con el tren de vida que lleva 85 mil pesos no le alcanza. Por ahí las señoras que están mirando en casa dicen ‘Ojalá yo ganara 85 lucas’, bueno a Vicky no le alcanza”.

“¿Qué pasó ahora? La parte de Naselli se pagó, la de Vicky no. Entonces el dueño del departamento dice ‘Mirá, a mí me importa muy poco cómo arreglaron ustedes, lo que me importa es que a mí no me están pagando’. Inició el juicio ante la justicia y la justicia le dio la razón e inició el juicio de desalojo”, explicó Monti sobre la razón por la que se inició la acción legal.

“El 30 de septiembre vence el contrato. La pregunta del millón es qué va a pasar el primero de octubre. Porque el propietario ya le adelantó que no les va a renovar. Del lado de Naselli le ofrecieron otro departamento, pero Vicky lo rechazó”, reveló el periodista.

La mediática debe encontrar otro hogar para vivir junto a su hijo.

Además, Pampta Mónaco contó una interna entre la ex pareja: “La pelea es tan grande que Vicky le propuso a Naselli que le diera los 1500 dólares que estaba pagando actualmente y ella busca otro departamento, Naselli le dijo que no y que él va a pagar la mitad del departamento que encuentre”.

“Está iniciado el juicio de desalojo, veremos cuando termine el juicio que sucede. En medio del juicio está la cancelación del contrato de alquiler que va a terminar el próximo 30 de septiembre. Ahí está la traba porque Vicky dice que se tiene que ir porque el primero de octubre termina el contrato”, manifestó Monti, a lo que Mónaco aclaró: “Aparte Vicky no está enterada del juicio, porque no le llegó notificación a ella”.

“Va a tener que pagar Naselli, porque más allá de lo que exponga a la Justicia, como está iniciado el juicio del desalojo al dueño de la propiedad lo único que le importa es cobrar lo que le corresponde”, concluyó Monti sobre el difícil momento que está viviendo Xipolitakis.

