Luego de ser eliminados del reality, tres participantes regresaron a " La Voz Argentina" y continúan en competencia. Para eso, se sometieron al desafío "El Regreso" que presentan Stefi Roitman y Emilia Mernes vía virtual y fue la cantante de "Recalienta" quien tuvo el poder de decisión.

Gustavo Andres Tacchi, Belén Abba, Josefina Arenas, Fernanda Romero, Lucas Oviedo, Ignacio Sagalá y Johana Vera fueron los finalistas que tuvieron la posibilidad de cantar frente a la joven artista por una nueva oportunidad en el programa, que se encuentra en instancias finales ya que finaliza el próximo 5 de septiembre.

Sin embargo, solo tres de ellos quedaron seleccionados. "La primera persona que pasa es Gustavo", anunció Emilia sobre el concursante que interpretó "Spaghetti del Rock". Mientras que la segunda en entrar nuevamente a la competencia fue Fernanda, quien cantó el clásico tema de la película "Titanic", "My heart will go on".

.

Hasta ese entonces eran solo dos las personas que iban a contar con la oportunidad de volver al programa conducido por Marley, no obstante, Mernes informó: "Todos deberían pasar y me dieron la oportunidad para elegir a una persona más".

Tras sus palabras, eligió a Ignacio, quien interpretó el tema de Queen, "Love of mi life".