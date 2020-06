La segunda edición de "Bake off: El gran pastelero" arrasa en Telefe, con un promedio de rating de 14 puntos, y en las redes, en donde genera tendencias y discusiones durante la noche del domingo. El certamen conducido por Paula Chaves llegó al final con cuatro competidores: Agustina Guz, Agustina Fontenla, Samanta y Damián, que buscarán consagrarse campeones del reality. Para contener la ansiedad hasta el domingo que viene, acá te mostramos quiénes son los finalistas.

Agustina Guz

Es sommelier, vive en Ramos Mejía, y la mejor amiga de Damián, que también está en la final.

Es muy exigente consigo misma y obsesiva con el orden en la cocina. Se destaca por utilizar sus conocimientos como catadora en sus preparaciones, por conocer el punto exacto con el que saborizar sus bizcochos y cremas.

En el último episodio, tras la devolución de los jurados sobre la presentación de uno de sus platos, dijo: "La próxima le pongo fuegos artificiales al postre, así algo sobresale, no sé". De esta manera mostró, como lo hizo desde el inicio del certamen, sus problemas a la hora de recibir críticas.

Más allá del traspié, la joven recibió por primera vez el delantal del pastelero de la semana, que no había conseguido en todo el concurso.

Agustina, festejando con su delantal celeste.

En un juego que realizaron los concursantes hace un tiempo, comentó que su habilidad en la cocina la llevó a conquistar a varios hombres: "Utilicé la pastelería como método de seducción, me funcionó siempre, siempre caen. A un chico le hice una torta rogel, y estuvimos de novios por mucho tiempo hasta que me di cuenta que no lo quería".

Agus Fontenla

La segunda Agustina es Fontenla, y para diferenciarse de la otra, es llamada "Agus". Esta abogada proveniente de Río Negro, en el programa del domingo realizó un postre con forma de faro en homenaje a la ciudad de San Antonio Oeste, donde se crió.

Aunque había recibido el delantal azul tan anhelado, estuvo muy cerca de ser eliminada. Desde entonces, demostró su talento, innovando en recetas y decoración.

Hace dos semanas, orgullosa por como había quedado su postre, resumió su historia: "Siento que hay gente que me ve como una abogada que cuando está aburrida hace pastelería. La verdad es que los últimos finales de mi carrera me la pasé llorando porque quería cocinar. Había hecho mucho esfuerzo para estudiar en otra provincia. Nunca se me pasó, siempre quise cocinar. Veía programas de cocina y tomaba notas como si estuviera en la universidad".

Agus decorando una torta de "El rey león"

Samanta

Samanta Casais, "Sami", es empleada administrativa, vive en la ciudad de Buenos Aires, y declara que la pastelería es su vida. Es una de las más creativas a la hora de decorar, y a veces le juega en contra ser tan perfeccionista, porque suele frustrarse y la hemos visto varias veces llorando porque los resultados no eran los que esperaba al terminar algunos desafíos.

Tiene un canal de Youtube donde prepara recetas y da consejos de pastelería y por muchos es considerada como la más competitiva. Ganó el delantal celeste en varias oportunidades.

"Me gusta recibir críticas, porque para mi son constructivas. No me voy a a enojar, me pongo roja como un tomate, y sino lloro", le dijo a uno de sus compañeros hace un tiempo.

Samanta,en un momento de frustración.

Damián

El único varón del grupo es Damián Basile, un empleado de comercio que llegó desde Rosario para participar en "Bake off". Es otro de los considerados más competitivos, y tuvo varios problemas lidiando con la presión en los desafíos más complejos.

Damián, en el último episodio, no muy convencido de su postre.

El conductor Marcelo Tinelli quedó maravillado con uno de los postres de Damián que contenía fernet, y tras varias interacciones manifestó que quiere que se sume al “Bailando 2020”.

.

"Ya sentía una presión extraordinaria cuando tenía que hornear cosas dulces en el programa, no me quiero imaginar si me tienen que juzgar esos grosos viéndome bailar. Sería muy gracioso pero tal vez puedo aprender”, expresó en una entrevista. El baile no es un arte que desconozca, ya que además de pastelero, Basile hace acrobacia en telas, por lo que tiene alma de performer.

¿Quién será el ganador de la segunda edición de este apasionante reality?