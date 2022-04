Mery del Cerro, Tomás Fonzi, Denise Dumas, Mica Viciconte y Juariu se presentaron el domingo en la ultima gala de eliminación de "Masterchef Celebrity 3" y uno de ellos abandonó la competencia.

En primer lugar hubo un desempate entre dos participantes. Juariu y Denise, al ser las mejores de la semana, debieron realizar un postre de varias capas con diferentes ingredientes y texturas en tan solo ocho minutos para poder subir al balcón.

El jurado degustó las preparaciones de Denise Dumas y Juariu en " MasterChef Celebrity 3".

Denise fue la ganadora del desafío y se convirtió en la primera semifinalista de " MasterChef Celebrity 3". Acto seguido, comenzó la gala de eliminación y el concursante que tuviera el peor plato de la noche se iría a la casa.

El caracú fue el ingrediente elegido por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui para que los participantes prepararan su receta. En 60 minutos debieron crear un plato con aquel corte como elemento principal.

Finalizado el tiempo, los competidores presentaron sus preparaciones ante los jurados y ellos tomaron una decisión.

Mery, Tomás, Juariu y Mica pasaron al frente y fueron felicitados por los profesionales de las cocinas, quienes dijeron que la decisión de eliminar a uno de ellos "no era fácil". Juariu fue la primera salvada y elegida para integrar las semifinales, mientras que Mica la segunda.

De esta manera, Tomás y Mery quedaron para el final: uno de ellos se fue de " MasterChef Celebrity 3".

"El cocinero o cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Mery del Cerro", indicó Martitegui. Y agregó: "Te entrego el premio a la participante que más aprendió de cocina. Lograste un montón y la gastronomía es parte de vos". Entre lágrimas, la actriz expresó: "Qué difícil. Primero agradecerles que fueron tres maestros".

"Entré subestimando la cocina y la verdad que no, me preparé y estudié. Me llevo un gran aprendizaje de todos. Estoy muy contenta de verdad y gracias. Crecí como persona en un montón aspectos de mi vida", concluyó conmovida.

¡Mirá el video de cómo Mery del Cerro se fue de "MasterChef Celebrity 3"!