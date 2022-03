Paula "Peque" Pareto, Mery del Cerro, Catherine Fulop, Denise Dumas, Mica Viciconte y Juariu se presentaron el domingo en la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 3" tras ser las peores de la semana. Debieron luchar por sus lugares en las cocinas, sin embargo, antes hubo una sorpresa.

Malena Guinzburg y Tomás Fonzi bajaron a cocinar y el perdedor se sumó con ellas en la competencia. Tuvieron 10 minutos para preparar unas papas pay a caballo con tres huevos fritos. "No se van a perdonar huevos mal hechos, papas aceitosas y falta de voluntad", sostuvo firme Germán Martitegui con el visto bueno de Donato de Santis y Damián Betular.

"El ganador de la prueba de desempate que sube directo al balcón es Malena Guinzburg", manifestó Martitegui. "No lo puedo creer, pero lo que más me divierte, es que el jurado no lo puede creer", soltó divertida la actriz.

Acto seguido, anunciaron el desafío principal de la noche: "Van a preparar codornices rellenas con una guarnición". En 70 minutos los concursantes debieron realizar el plato. Además, Donato les demostró cómo se deshuesaba la carne.

Finalizado el tiempo, los participantes presentaron sus platos ante los jurados y hubo varias sorpresas. En consecuencia, los profesionales de las cocinas tomaron una decisión.

Denise y Micaela fueron las primeras en ser llamadas ya que obtuvieron los mejores platos. De esta manera, pasaron a la próxima ronda. La Peque, Juariu y Mery del Cerro fueron las próximas en ser salvadas, mientras que Cathy y Tomás quedaron para el final: uno de ellos quedó fuera del certamen.

"El cocinero que abandona MasterChef Celebrity es Catherine Fulop", comunicó Martitegui. Entre lágrimas, la ahora ex participante del reality de cocina, expresó: "Gracias, a ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros.Me exigían que llegara a mi casa y que siguiera estudiando".

"Voy a venir a la gran final de MasterChef y alentar a los dos compañeros que queden. Los voy a extrañar. Amé estar acá", cerró Catherine.

