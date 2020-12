Leticia Siciliani, Belu Lucius, El Mono de Kapanga, Fede Bal, Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis se enfrentaron en una nueva gala de eliminación el domingo en " MasterChef Celebrity" y uno de ellos fue eliminado por el jurado.

Hasta ese momento, solo El Polaco y Analía Franchín tenían su lugar asegurado en la competencia más popular de cocina de la pantalla chica ya que lograron impresionar a los expertos con sus platos y resguardaron, aunque sea por esta semana, su puesto.

Antes de presentar el desafío, la producción eligió un juego para que uno de los participantes recibiera un beneficio. ¿En qué consistía? Tenían que sacar de la bolsa unas piezas de rompecabezas y terminar antes que el resto. Leticia Siciliani sorprendió a todos y obtuvo una ventaja que la ayudo a elaborar su plato.

En un nuevo enfrentamiento, los famosos debieron seguir con la consigna dada por los especialistas en el área y les dijeron que debían recrear en estética y sabor el plato que presentó el jurado: ricota frita con salsa fresca de remolacha y puré de habas.

La dificultad surgía a partir de la premisa brindada por el jurado, quien le pidió a los contendientes que anoten cada detalle, porque no iban a poder degustar la elaboración, a diferencia de Leti Siciliani, que si tuvo esa ventaja.

Vicky Xipolitakis interpeló a la joven actriz para que les contara detalles de los sabores que sintió. Sin embargo, no le dijo nada a nadie y Vicky no se lo tomó muy bien. “¡Decinos Leti!; ¿Qué tiene?; ¿Querés decirnos algo?”, preguntó una y otra vez la griega y del Moro arremetió con un “Vicky la estás acosando prácticamente”.

El primero que se mostró enojado durante la gala fue Fede Bal, quien protagonizó un polémico momento cuando Germán Martitegui se acercó a su mesada a darle algún consejo. El actor sentenció rápidamente: "Hoy no quiero ayuda de nadie de ustedes. Vamos a ver qué pasa, no es de agrandado".

Tras ello, Santiago del Moro le preguntó por qué no quería recibir ayuda: "Voy a hacer lo mejor que pueda, si me voy o me quedo va a ser por lo que hice". Las cosas empeoraron para Fede, que se cortó mientras picaba un ajo y producto de esto le bajó la presión, por lo que tuvo que irse por un largo rato.

Llegó el momento de salvar a los participantes y Fede Bal y El Mono quedaron en último lugar: uno de los dos abandonó el certamen.

"Quien deja hoy la cocina de MasterChef Celebrity es Federico Bal", anunció Martitegui. "Es muy loco trabajar de algo que sos fan. Le quiero agradecer a mis compañeros; Me voy con el pecho inflado de haber estado en MasterChef", dijo el actor.