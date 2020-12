"Hoy es una noche muy sentida porque uno de ellos abandona las cocinas más famosas", anunció en el inicio de " MasterChef Celebrity" Santiago del Moro en referencia a Vicky Xipolitakis, El Mono de Kapanga, El Turco García, Sofía Pachano, Fede Bal y Rocío Marengo quienes este domingo se enfrentaron en una nueva gala de eliminación.

"La persona que anota la mayor cantidad de alimentos que recuerde, va a tener un beneficio esta noche", anunció Donato de Santis para dar inicio al primer juego de memoria de la competencia.

Luego, Damián Betular presentó el desafío en parejas. "Además de cocinar bien deberán negociar. Hay cinco cajas sorpresas con alimentos que deberán utilizar sí o sí", comentó el jurado tras explicar que deberán repartirse los ingredientes encontrados entre ellos.

El hijo de Carmen Barbieri impactó a Germán Martitegui con su plato ya que le dijo que "la magia está", mientras que Sofi Pachano preparó una rana frita y deslumbró a los jurados: "Creo que les gustó, puedo llegar a zafar pero acá nunca se sabe".

Por su parte, Marengo presentó un salmón a la plancha y su devolución fue poco deslumbrante. Lo mismo sucedió con El Mono, quien denominó a su comida como "Kapanga y los yacarés", en honor a los inicios de su banda. El Turco vio complicada su situación ante los dichos de los profesionales de la cocina y la "Griega" sí pudo impresionar, para bien, a los cocineros.

Llegó el momento de salvar a los participantes y El Turco y El Mono quedaron en último lugar: uno de los dos abandonó el certamen.

"Quien deja la cocina de MasterChef Celebrity es El Turco", anunció Donato. "Siento una tristeza enorme. Simplemente se que cada vez se me hacía más difícil. He superado muchas cosas en la vida", dijo el ex futbolista tras quebrar en llanto. Y continuó emocionado: "Hace 15 años estaba muerto en vida. No puedo hablar más".