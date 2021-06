Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Claudia Fontán se enfrentaron el miércoles en una nueva y especial gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 2" y uno de ellos abandonó la competencia. En tanto, Sol Pérez se salvó y no tuvo que cocinar para avanzar a la semifinal del certamen por haber conseguido dos estrellas los días lunes y martes.

Antes del primer desafío, los concursantes se enteraron al llegar a sus cocinas que uno de ellos tendría que abandonar el reality, coloreando de nerviosismo la velada. Luego tuvieron que preparar milkshakes para ganar un beneficio y el desafío principal constó de hacer hamburguesas al estilo estadounidense. La segunda en quedar como semifinalista fue Georgina, que se mostró muy aliviada al recibir la noticia. Luego, Germán dijo que Gastón continuaba, lo que hizo que el actor se emocione y se quiebre. "No tengo palabras, estoy feliz, pensé que podía llegarme a ir hoy, así que estas lágrimas son de agradecimiento", aseguró. Quedaron entonces Candela y Claudia. Damián tuvo la palabra definitoria: "Tuvimos una difícil decisión. Gunda, una hamburgesa con sabores buenos, sabores no tan buenos. Cande, una buena presentación, problemas con los sabores.Una es semifinalista y la otra deja el lugar para siempre", sentenció. "La cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity Argentina es Gunda", finalizó Betular. Tras el tenso momento, el jurado destacó la participación de la actriz. Primero, Donato De Santis expresó: "Un platito, una cosa, un acento de sabores hace que este plato sea catalítico para que la persona abandone el programa. Tus platos siempre tuvieron la intención de brillar, es lo que pedimos a todos los participantes". En tanto, Damián reflexionó: "Aportaste a esta competencia platos únicos que elevaron la vara para tus compañeros. ¡El nivel de gastronomía que aportaste! Son detalles los que te dejan afuera, así que feliz de haberte tenido acá". Y Martitegui sostuvo: "Sos una excelente mujer, trabajadora, sé lo que amás la cocina. Tuviste un error de percepción o equivocación por los nervios. Te ganaste nuestro respeto con tu trabajo, con la aceptación de tu error. Es todo ganancia lo tuyo y es todo pérdida lo nuestro porque te vamos a extrañar". Luego, le tocó el turno a la eliminada de expresar sus sentimientos: "El Tano, siempre tan positivo, encontrando lo bueno al plato. Tenés una forma de comer que dan ganas de cocinarte siempre. Damián, sos la persona más alegre del mundo, cuando se te ve el brillo en los ojos cuando te gustó, para nosotros es... 'le gustó!". . Y prosiguió: "Germán, todos estamos cansados de decirte que sos un osito, un dulce de leche. Nos decís dos o tres cositas y nos cambiás el plato. Es un orgullo cocinar para vos y que te guste. Sos el psicólogo de este programa y si esto fuese una torta vos serías los huevos. Sin vos no se une todo", completó. Con este cuadro, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau y Cande Vetrano se convierten en semifinalistas del programa. Mirá quién fue eliminado en la última gala de MasterChef Celebrity 2