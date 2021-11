El final de " Bake Off 2021" es inminente, por lo que los últimos participantes que quedan en camino son sometidos a la exigencia de los jurados. Tal como se anunció, la última semana de la competencia de Telefe tiene un eliminado por jornada, por lo que el miércoles fue el turno de Ximena, quien no pudo alcanzar la final.

Luego de la eliminación de Hernán, quien aparecía como un gran candidato, quedó claro en la carpa que nada está dicho y que no hay lugar para errores. Bajo esa premisa, la última prueba múltiple de la temporada tuvo la complejidad esperada.

.

Los jurados Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar tuvieron que tomar una difícil decisión para entrar en los últimos dos capítulos del ciclo de pastelería. Sin embargo, primero les tocó elegir a los principales pasteleros en la prueba mencionada. Gracias a su labor, destacaron a Facundo y Carlos, aunque fue el primer mencionado quien se destacó por sobre el resto.

Lo más complicado para los jueces llegó sobre el cierre, ya que tuvieron que nombrar al integrante de la carpa que debía marcharse. Mientras que salvaron a Gisela y Emiliano, Ximena y Kalia quedaron para lo último y por ende con grandes riesgos de quedar afuera.

Finalmente, se anunció que Ximena quedó eliminada de " Bake Off 2021" y no podrá formar parte de los últimos dos episodios. Su competidora no pudo contener sus lágrimas por perder a una compañera y amiga también. "Es difícil. Es una mezcla de sentimientos. Sos dulce, amorosa, rebelde, fresca, sos todo lo que tiene que tener una mujer", expresó Betular para la participante que quedó fuera de la carpa.

A pesar del resultado, se mostró contenta por la experiencia en el programa. "Me voy distinta. Me gusta mucho más la pastelería de lo que decía que me gustaba antes de entrar", explicó con una sonrisa.