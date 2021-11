Quedan pocos participantes en " Bake Off 2021", por lo que cada capítulo se torna dramático. Sin embargo, el ciclo de Telefe encontró la manera de descontracturar la emisión del jueves que definió a los cuatro semifinalistas. Sin embargo, Gisela fue eliminada de la competencia en las puertas del último programa.

Tal como ocurre el cuarto día de la semana, fue el momento de la prueba sorpresa por lo que había preocupación en los pasteleros. Paula Chaves le brindó una grata noticia a los competidores justo antes de comenzar a trabajar en la preparación requerida por el jurado. Los últimos cinco eliminados volvieron a la carpa por unos minutos a modo de colaboradores.

.

Ximena, eliminada en el programa anterior, ayudó a Facundo, Hernán asistió a Gisela, Gino colaboró con Kalia, Silvana trabajó con Carlos, y Paula fue la asistente de Emiliano. Claro que esto solo fue por la primera media hora, por lo que tuvieron que completar el desafío por su cuenta.

El próximo domingo será el último capítulo, por lo que ya se conocen los cuatro nombres que buscarán quedarse con el premio. Por ende, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar tuvieron que despedir por última vez a un participante en el reality.

Carlos, Kalia y Emiliano pasaron a la gala decisiva para conocer al ganador. Por su parte, los últimos dos en la prueba fueron Gisela y Facundo, por lo que se jugaron el último boleto para intentar sorprender a los jurados pero los nervios se adueñaron de la competencia.

El jurado decidió que Gisela sea eliminada de " Bake Off 2021". "Ganamos todos, un montón de cosas. Hoy me toca abandonar la carpa y me voy super feliz", comentó la ahora ex participante frente a la conductora y los jurados.