Este fin de semana saltó el escándalo entre Mar Tarrés y su coach en "La Academia" de " ShowMatch", Judith Kovalovski. La participante acusó a la entrenadora de "maltrato" y provocó que la desvinculen del certamen.

Pero la modelo, al conocer la decisión de la producción de apartar a Kovalovski de su puesto, también decidió renunciar. Ahora en una nueva semana de la competencia, la influencer ya tendría a su reemplazo.

La polémica comenzó cuando la salteña denunció en medio de la pista a su coach de filtrar información a los distintos medios de noticias de la farándula argentina sobre ella. "¿Quién sale a contar que yo lloré? Porque cuando lloré y hablé con ellos, hablé de mi papá, de mi familia, de que extraño. ¿Quién me salió a traicionar? Porque acá las paredes no hablan", cuestionó.

Luego continuó su descargo en una serie de historias de Instagram donde apuntó contra Kovalovski sin piedad. "A las dos semanas de trabajar con ella me di cuenta de cómo era y no me animé a hablar porque era y es tanto mi agradecimiento a que Marcelo me haya tenido en cuenta para su programa que me hacia la tonta mientras seguía aguantando su maltrato", manifestó.

La fuerte acusación de Mar Tarrés contra su coach.

Por su parte, la coach no se quedó callada y no tardó en responder: "Aprendí a no discutir, ni hacer público lo privado. Estoy muy tranquila de que cumplo con mi trabajo a rajatabla y como digo siempre soy una rusita trabajadora”.

Pese a la decisión de la producción de apartar de su cargo a Kovalovski, cuñada de Adrián Suar, Tarrés confirmó su renuncia a "La Academia" y trascendió que quien la reemplazará sería "La Chipi", esposa de Dady Brieva, una experta en baile.

El anuncio oficial lo hará en la noche de este lunes Marcelo Tinelli en el programa, según contó Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana". "Hoy por la tarde se va a definir el reemplazo de Mar Tarrés. Va a venir otro famoso a ocupar ese lugar. Tal vez con el mismo equipo o con otro equipo, eso no se sabe todavía", detalló el conductor.