Luego que Nacho Sureda fuera eliminado la semana pasada, este domingo un nuevo participante debió abandonar " MasterChef Celebrity". Los famosos se enfrentaron en otra gala de eliminación y compitieron por asegurar su lugar en el certamen.

Pero tras un nuevo desafío en la cocina, los famosos tuvieron complicaciones y vivieron un programa tenso. Los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis manifestaron en el transcurso de la semana que "todos los miércoles, el peor plato pasa directo a la gala de eliminación". De esta manera Rocío Marengo, El Polaco, Sofía Pachano, El Mono de Kapanga, Belu Lucius, Fede Bal, Analia Franchín e Iliana Calabró concursaron en el ciclo.

En una nueva gala de eliminación, un participante abandonó MasterChef Celebrity.

Las figuras de la farándula argentina debieron realizar un "Mise en place", el cual consiste en organizar los ingrediente de una preparación. Langostinos, zucchinis, cebollas, coliflores, manzanas y cerdo, entre otros alimentos, debieron ser ordenados en un plazo de diez minutos. Analía y Sofía fueron las mejores en el reto y ganaron cinco minutos más para cocinar el plato de la noche: un curry de cerdo.

"Arriba las manos", lanzó Santiago del Moro, conductor del ciclo, para dar aviso a los concursantes que se terminó el tiempo y debían presentar sus platos. Y agregó: "Hoy uno de ustedes se va".

La influencer fue destacada por su arroz aunque no por el curry. Calabró fue una de las más elogiadas. "Si nunca lo habías hecho me parece que lo lograste. Es un logro, felicitaciones", le comentó Martitegui. La hija de Aníbal Pachano impresionó a los jurados con su creación, pero, de manera negativa. "No cumple con la consigna", le criticaron y entre lágrimas, la mediática expresó: "Me frustra todo esto".

Sofía Pachano, una de las más cuestionadas por el jurado.

Por su parte, Marengo tampoco cumplió con el desafío y se quejó: "Sería bueno que los consejos sean para todos y en voz alta. Si me voy es lamentable. No lo merezco, mi plato está buenísimo".

El intérprete de "Deja de Llorar", quien se contagió de covid-19 y será remplazado en las próximas emisiones por Natalie Pérez, sorprendió por su "alto guiso", según llamó Donato. El cantante tampoco logró el objetivo. "Hice un curry de barrio", señaló el artista. Otro que hizo un plato "popular" fue el líder de Kapanga, quien apenas sabía diferenciar las especias y condimentos.

"De Asia y con Amor", fue la comida que apodó el hijo de Carmen Barbieri y enamoró a los profesionales de la cocina. Por último, fue el turno de Franchín y quedó conforme con su devolución: "La consigna era difícil, pero estoy contenta".

Como era de esperar, el primero en ser salvado fue Fede Bal. De a poco los otros participantes fueron pasando y confirmaron su continuidad pero, en última instancia, quedaron El Mono de Kapanga y Rocío Marengo: uno de ellos debió abandonar el certamen.

Uno de ellos abandonó el concurso de cocineros

"Quien deja MasterChef Celebrity es El Mono", anunció el jurado. Tras la decisión, el cantante sostuvo conmovido: "Me hizo muy bien estos meses que me llamaron. Puede poner la cabeza en otro lado, me llevé mucha información, sabores y texturas".

"Es un placer. Esto me lo tomo como un regalo de la vida. Me llevo un montón de amigos. Tomo todo esto como un aprendizaje, no como una derrota", declaró el artista tras su eliminación.