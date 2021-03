Este domingo se realizó la primera gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 2". Sol Pérez, Mariano Dalla Libera, Andrea Rincón, Cae, Fernando Carlos, Hernán El Loco Montenegro, Daniel Aráoz y Alexander Caniggia compitieron por continuar en el reality gastronómico más popular de la pantalla chica y se enfrentaron.

Antes de comenzar el desafío de la noche, Fede Bal anunció que da un paso al costado de la competencia porque no está "mentalmente preparado para cocinar" ya que la recuperación de Carmen Barbieri, a quien reemplazaba, es más larga de lo esperado. De todos modos será el conductor digital del reality.

Tras el anuncio, el resto de los participantes comenzaron con sus preparaciones para seguir en pie en el certamen y deleitar a los jurados Germán Martitegui, Damian Betular y Donato de Santis.

"Van a preparar un gran clásico de la cocina argentina. Levante la mano a quien le gusta el pastel de papas", anunciaron los chefs. Mientras que más adelante los sorprendieron al decirles que también deberán realizar unas croquetas.

Finalizado el tiempo, los famosos presentaron sus platos y generaron elogios como disgustos de los profesionales de la competencia. Uno de las preparaciones destacadas fue la de Sol Pérez y Alex Caniggia, mientras que Mariano Dalla Libera estuvo entre los más criticados junto con Fernando Carlos y Hernán El Loco Montenegro.

Llegó el momento de definir y el jurado eligió: "Quien deja las cocinas de MasterCelebrity Argentina es Mariano".

"Estoy muy contento y me divertí. Soy un bendecido de estar acá. Todo continúa. Esto no me va a bajar el autoestima en absoluto", expresó el primer eliminado de la gala.