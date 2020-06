Días atrás se viralizó un polémico video en el que se ve a Diego Maradona bajándose los pantalones mientras baila cumbia. El material fue grabado hace bastante tiempo, según evidencia la presencia de Verónica Ojeda, con quien el astro prácticamente no tiene relación en la actualidad. Ahora todos se preguntan quién había grabado al ex jugador en una situación tan íntima.

En el video se puede ver a Diego moviéndose al ritmo de una canción de Los Palmeras, pero bailando con mucha dificultad, y en un momento, sabiendo que un celular lo estaba filmando, decide bajarse los pantalones y muestra las nalgas, para divertir a su círculo íntimo, con quien compartía ese momento. También se observa la vergüenza de Verónica ante la humorada del "Diez".

Gianinna Maradona hizo un iracundo descargo sobre la viralización del video en sus redes sociales. "Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una gracia, una burla... para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así. Nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo", manifestó.

Luego, se refirió al hecho de que su hijo Benjamín, nieto de Maradona, pueda ver las imágenes: "Nunca hubiese querido que mi hijo viera así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones el otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro, es del otro, y que el rebote de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen".

"Acosté más veces a mí papá de las que me hubiera gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que 'me puse la gorra'", finalizó, dando a entender que debió cuidar de los excesos de su padre más de una vez, pero que lo hizo en secreto para preservarlo.

Tras la polémica, la panelista Analía Franchín reveló quien grabó el clip, exponiendo al DT. Como ex pareja de Guillermo Coppola, quien fue amigo y manager de Diego, aún maneja información sobre su entorno a pesar de los años transcurridos.

"Con respecto al video que se viralizó de Diego, debo decir que quien lo grabó es la mismísima mierda. Eso no se hace, Tano. Especialmente, jactándote de ser su gran amigo. #gentedemierda", dijo en Twitter.

Franchín se refiere a Stefano Ceci, apodado "Tano", un fanático italiano de Diego que logró convertirse en su amigo.

Ya se sabe el autor, pero faltaría comprobar el motivo por el que se viralizó el video luego de tanto tiempo.