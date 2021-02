Hace unos meses, Barby Silenzi y El Polaco atravesaron una crisis de pareja después de que se dijera que el cantante era violento con la bailarina y que la engañaba con otras mujeres. Sin embargo, envueltos en controversiales dichos sobre una tercera en discordia, la pareja decidió terminar su romance.

Barby Silenzi y el Polaco se separaron definitivamente.

En diálogo con Andrea Taboada de "Los ángeles de la mañana", la ex pareja del artista dio algunos detalles de su relación: "Barby me dijo que vio las fotos porque se las mandó todo el mundo. Me dijo que podría haber esperado un poco más pero que de todas formas, ya estaba separada".

.

El Polaco y Milagros Ronchetti.

Antes de que se confirmara la ruptura, se comenzaron a filtrar imágenes del ex participante de "MasterChef Celebrity" junto a una mujer llamada Milagros Ronchetti, de la cual el mismo artista manifestó: "Es mi amiga desde hace más de 16 años, no hablen pavadas...".

Muchos destacaron el parecido entre Ronchetti y Silenzi.

Pero ¿quién es esta mujer, la supuesta tercera en discordia entre Silenzi y El Polaco? De acuerdo a Cinthia Fernández en LAM, "es santafesina y trabaja en un maxikiosco 24 horas y tienen una relación de suma confianza. Se conocen desde el año 2008 y él se está quedando en su departamento".

