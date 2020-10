Como cada domingo en la pantalla de Telefe, un nuevo participante quedó eliminado de " MasterChef Celebrity", se trata del tercer famoso que abandonó el popular certamen de cocina. En la gala de eliminación estuvieron presentes Leti Siciliani, Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis, Boy Olmi, Patricia Sosa, Analía Franchín y Fede Bal.

"Cocineros, la estrella de hoy es la corvina. La van a tener que hacer desde cero", anunció Germán Martitegui a los participantes. Y agregó firme: "No quiero que tiren nada". "Van a tener 30 minutos para hacer el mejor plato de pescados de sus vidas", continuó Damián Betular.

Arrancó la competencia y con ella grandes polémicas. En primer lugar los jurados les llamaron la atención a los artistas por las malas condiciones en las cuales dejaron el mercado, mientras que luego la "Griega" preocupó en el ciclo televisivo cuando se cortó el dedo con un cuchillo y debió entrar un médico.

.

Minutos antes de finalizar la preparación, el conductor Santiago del Moro indicó que con las sobras del "primero" debían hacer una segunda receta. Tras sus palabras, la reacción de los participantes no fue nada grata y quedaron espantados. Pero como si eso fuera poco, luego informaron que debían hacer un ¡tercer plato!

Boy no pudo evitar su sorpresa ante el anuncio del jurado.

Terminó el tiempo y el presentador televisivo pidió un aplauso para los concursantes por el gran esfuerzo. Leticia fue la primera en dar un paso al frente con su filete y fue muy halagada: "Estoy aprendiendo a trabajar bajo presión".

La cantante del certamen fue la siguiente, sin embargo, no tuvo una buena devolución por parte de los profesionales de la cocina. Donato De Santis comenzó a toser apenas probó un bocado. Con las papas crudas y excesiva pimienta blanca, Patricia fue una de las más criticadas. Luego fue el turno de Xipolitakis y sorprendió. Aunque encontraron desprolijidades en su creación, fue prácticamente halagada.

El hijo de Carmen Barbieri salió con los tapones de puntas y disparó contra Martitegui al revelar que lo pone nervioso. Como consecuencia, el jurado decidió no probar ninguno de las tres apuestas del artista: "Tus platos hoy no dan placer".

Llegó el momento de Franchín y se pasó con el picante. "Los voy a hacer viajar a la luna", dijo divertida la panelista. De todos modos, su devolución fue buena. Boy Olmi preparó un ceviche de corvina y una sopa con cítricos e hizo un dudoso trabajo. Por su parte, Marengo hizo una tempura con cerveza y generó incertidumbre.

Finalizada la presentación, los jurados dijeron quiénes seguían en la próxima ronda. Franchín y Siciliani fueron las primeras salvadas, les siguieron Xipolitakis y Marengo. A todas ellas se les sumó Boy. De esta manera Fede Bal y Patricia Sosa quedaron mano a mano: uno de ellos abandonó el certamen.

Fede Bal y Patricia Sosa, mano a mano en MasterChef Celebrity

Después de una dura devolución, los jurados llegaron a una decisión. "Quien deja hoy la cocina de MasterChef Celebrity es Patricia Sosa", declaró Donato.

"No me sorprende para nada, es justa la decisión. Hoy me fue mal pero he disfrutado mucho de estos compañeros preciosos", argumentó y acto seguido se puso a cantar para decir "adiós".