"Hoy uno de ustedes abandona el certamen. La noche de hoy va a marcar un antes y un después", pronunció el conductor Santiago del Moro en la gala de eliminación del domingo de " MasterChef Celebrity".

Iliana Calabró, Fede Bal, Natalie Pérez (en remplazo de El Polaco), Boy Olmi, Sofi Pachano, Christián Sancho (en lugar de Vicky Xipolitakis) y El Turco García, se enfrentaron para luchar por su puesto en el certamen de cocineros.

Las figuras del espectáculo debieron replicar "un postre que deleitó los paladares de la nobleza francesa", según advirtió Donato De Santis. Se trata del croquembouche, el clásico postre que está compuesto por profiteroles rellenos de crema pastelera junto con hilos de caramelo. "Es una obra arquitectónica mezclada con pastelería", pronunció Damián Betular.

Los participantes debieron hacer profiteroles.

Ante el complejo desafío, los concursantes presentaron sus platos ante los jurados. Ninguno de los famosos llegó a completar el cono con los profiteroles y sus presentaciones fueron desprolijas.

El primero en pasar fue El Turco y fue halagado por los profesionales de la cocina. Luego Pachano admitió que le fue "muy difícil", aún así sorprendió para bien con el resultado. Boy Olmi se "encontró con las dificultades de la práctica" y no terminó de convencer a los tres chefs.

El Turco fue el primero en sacar del horno los profiteroles.

Fede Bal no pudo actuar bajo la presión pero aún así hizo un buen trabajo. Pérez intentó salvar el lugar del cantante de cumbia y lo logró. Mientras que Sancho también resguardó el lugar de la Griega con sus riquísimos bocadillos. En comparación a sus compañeros, Iliana fue la peor en la competencia y descolocó a los jurados.

Los jurado les hicieron sus devoluciones a los concursantes y concluyeron que todos debían ser salvados menos Boy e Iliana, pero finalmente decidieron entre uno de ellos.

"Quien deja hoy la cocina de MasterChef Celebrity es Iliana Calabró", anunció Donato. "Estoy contenta. Fue muy lindo pasar por acá porque me encanta cocinar pero no estoy preparada para la presión. Los voy a extrañar porque me sacaron de mi casa en donde estoy sola", dijo la actriz entre lágrimas.