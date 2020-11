Este domingo, un participante abandonó " MasterChef Celebrity" tras enfrentarse en la gala de eliminación. Leti Siciliani, Roberto Moldavsky, Claudia Villafañe, Fede Bal, Analía Franchín, Sofía Pachano, El Turco García y Vicky Xipolitakis se enfrentaron en una nueva competencia en la pantalla de Telefe para continuar en el certamen más popular de cocina.

Los participantes debieron preparar un plato principal con un ingrediente sorpresa: seso. El jurado les pidió unas pastas rellenas con el fin de ser sorprendidos con sus resultados.

Bajo una caja se encontraban los sesos que cada participante debía preparar.

Franchín protagonizó un accidente apenas obtuvo sus alimentos en el mercado. La figura del espectáculo resbaló y tiró todo lo que había obtenido al piso. Sin embargo fue una caída leve y no hubo problemáticas mayores.

Más allá de las dificultades que tuvo cada famoso con su preparación, un momento de tensión en el programa ocurrió cuando les pidieron que abran una caja con distintos ingredientes que estaba cerrada con un candado que tenía una combinación numérica que se descifraba al hacer una cuenta. Pero fue la ex de Maradona quien, tras obtener el resultado, ayudó a sus compañeros al revelarles la ecuación.

.

La panelista sorprendió con unas pastas a la "Kill Bill", en honor al disfraz que optó en la noche. "Muy delicada y fina", exclamó Donato De Santis. Siciliani presentó unos sorrentinos y no deslumbró. En cambio, la hija de Aníbal Pachano obtuvo una buena devolución por parte de los profesionales de la cocina. Mientras tanto, el humorista pasó tímidamente sabiendo las palabras de las personas que lo iban a calificar. "Hay masa cruda", indicó Germán Martitegui.

Las participantes obtuvieron devoluciones neutrales.

Llegó el turno de Villafañe y deslumbró con su preparación. "No se qué premio ganarás, pero el de mejor compañera es tuyo", la felicitó el conductor Santiago del Moro. Luego dio un paso al frente la "Griega" con unos sorrentinos "inteligentes". "Hoy me sentí muy contenta y segura, me sentí una MasterChef", lanzó divertida. "Tuviste suerte y no tocaste fondo", manifestó Donato.

El ex futbolista preparó "la salvación" y se vio "con un pie afuera". Fede Bal entregó sus pastas y sintió liberación por "haber llegado". "Hiciste un muy buen plato", dijo Germán e hizo las paces con el mediático. "Hoy es una enseñanza estar acá. Es aprender y superarse", anunció emocionado.

Al degustar todos las preparaciones, el jurado se puso de acuerdo y eligió a los participantes que debían continuar. Todos pasaron, menos El Turco y Moldavsky. De esta manera, uno de ellos dos sería el nuevo eliminado.

"Quien deja hoy las cocinas es Moldavsky", señaló Germán. Tras un fuerte aplauso del resto de los participantes, el cómico sentenció: "Es como si me hubiese colado en un avión. Aprendí muchas cosas, no seso pero sí lo demás. La pasé muy bien y estuvo muy bueno"