Horacio Cabak y Verónica Soldato se conocieron cuando el conductor tenía 24 años y comenzaba su carrera en los medios como notero. Desde ese momento no se separaron más y proyectaron una familia que hoy se encuentra en el centro de la polémica ya que se conoció que el periodista engañó a su pareja reiteradas veces.

Ángel de Brito fue el encargado de revelar la noticia como un enigmático: “Están separados. El escándalo fue anoche. Me lo está contando ello. Me mando audios, capturas, mensajes. Me contó toda la historia. Esto fue todo durante el programa”.

“La mujer que se separó encontró muchas infidelidades en un celular. Ella empezó a buscar y mirar otras cosas y en el WhatsApp encontró conversaciones y fotos con algunas chicas y mujeres", contó antes de revelar a los implicados en "Los ángeles de la mañana".

Cabak y Soldato se separaron tras 27 años de relación.

Después de que el conductor expusiera la identidad del periodista y su pareja, muchos comenzaron a preguntarse...¿quién es Verónica Soldato?

“Vero tiene que ver con el medio, pero indirectamente. Con mi carrera anterior porque trabajaba de booker en una agencia en la que yo no trabajaba. Nunca nos habíamos cruzado, hasta que coincidimos en la casa que alquiló un amigo en común que nos invitó", expresó Cabak en una entrevista años atrás.

“Empezamos a convivir ahí sin tener ningún tipo de relación. Después de un tiempo, cuando se dio el romance, ya sabíamos cómo era cada uno en la convivencia, en el día a día, antes de tener un vínculo afectivo”, afirmó el periodista antes de la controversial separación.

Horacio Cabak junto Verónica Soldato y sus tres hijos, Ián, Alán y Chloe..

En ese entonces, Cabak confirmó su personalidad de seductor: “Tuve mi momento de salir e ir a fiestas cuando el medio aún no me prestaba atención. Cuando empecé a tener una relación estable con mi mujer fue una decisión. Hay un límite”.

Después de oficializar su vínculo y algunos años de pareja estable, ambos decidieron tener hijos pero no fue un camino fácil. Cabak y Soldato recurrieron un tratamiento de estimulación ovárica para tener a Ián y los mellizos, Chloe y Alán.

“Cuando Ian tenía un año y medio, comenzamos a buscarle un hermanito. No queríamos que fuera hijo único. Ves el recorrido, y como en toda relación larga hay momentos que están bien y otros no, pero es una decisión que ninguno de los dos nos arrepentimos de haber tomado, estamos muy orgullosos de lo que nos pasó a nosotros como pareja y como familia”, manifestó el conductor hace años.