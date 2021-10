Hace ya varios meses, el polémico "Elo Podcast" se encuentra en boca de todos por sus picantes entrevistas con mujeres que contestan preguntas sexuales de todo tipo. Una de las tantas modelos que habló fue Jazpincita, una actriz porno que trabaja en "Only Fans" y protagonizó un erótico momento con el futbolista Kichan Pavón.

Sin embargo, la joven de 20 años volvió a viralizarse al hacerle una propuesta indecente a Lisandro López, el futbolista novio de Mica Tinelli, quien no dudó en contestarle furiosamente a Jazpincita.

"A vos también te espero en mi cama bombón", le dedicó la actriz de "Only Fans" a López. Muy rápidamente, la hija de Marcelo Tinelli le contestó: "Che, hermana. Ubicate en la palmera". Jazpincita respondió en tono de broma: "Perdón, hagamos trío". La diseñadora argumentó que "las pibas así restan".

De esa forma, la modelo fue contundente al retrucar: "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mi? Por favor, me río sola". "A vos que te metes con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba", cerró la hija de Soledad Aquino.

Mica Tinelli me bardea porque me quiero coger al novio Licha López �� pic.twitter.com/28NFpoZQPd — Jazpincita ⭐️ (@jazpincita) October 12, 2021

¿Quién es Jazpincita, la actriz porno de "Only Fans" que intentó seducir al novio de Mica Tinelli?

Reconocida como Jazpincita pero Jazmín Azul fuera de cámaras tiene 20 años y es oriunda de Buenos Aires. Como reveló en la entrevista sexual, es actriz porno en "Only Fans", la plataforma que comenzó a ser usada por millones de personas en el 2020.

A colación de su charla con el conductor de "Elo Podcast", sus redes sociales estallaron y acumuló más de 150 mil seguidores en Instagram y más de 120 mil usuarios la siguen en Twitter.