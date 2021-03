Después de la misteriosa muerte de Diego Maradona, muchos detalles terribles se fueron filtrando a raíz de la causa judicial, pero nunca se había hablado sobre la última mujer a la que el ex futbolista quiso enamorar...¡hasta ahora!

¿Quién es Jazmín Garbini, la diseñadora de interiores que enamoró al Diez y lo dejó deseando por más? Conocida como Jazmeen Deco en las redes, cuenta con una empresa familiar en la que fabrica sillones y los vende. La China Suárez, Lali Espósito y Marley son solo algunos de los famosos clientes que están obsesionados con sus artículos.

Jazmín Garbini, la última mujer a la que Diego Maradona quiso seducir.

La diseñadora fue vinculada al caso Maradona cuando se publicó el el documental de Infobae "La muerte de Maradona". Allí, Verónica Ojeda habló sobre la vida sentimental de su ex pareja: “Él quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”.

A raíz de estas declaraciones, Garbini habló en "Los ángeles de la mañana" sobre cómo fue el acercamiento con el ídolo del fútbol: “Nosotros hicimos los sillones para ´La noche del Diez´ hace un montón de años. Una vez subió un posteo en Instagram en un sillón. Yo le contesté: ‘Diego, tenés que tener un sillón Jazmín´. Me contactaron para decirme que Verónica vio mi posteo y que necesitaban una butaca”.

Jazmín y sus familiares junto a Diego Maradona.

Junto a sus hermanos le llevaron el sillón a Maradona: “Nos recibió bárbaro, se sentó y se fumó un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió un sillón y se lo llevamos. Nos quedamos hablando mucho de los perros porque yo tengo siete perros y él tenía un cachorrito”.

Garbini entendió que Maradona quería seducirla cuando le envió un ramo de rosas enorme y le pidió que volviese a visitarlo: “Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Yo nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”.

Jazmín con el cachorro de Diego ante la mirada del ex futbolista.

Vanesa Morla, hermana de Matías Morla, el abogado del Diez, le contó que Maradona no tuvo más que halagos para ella: “Esa chica es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina”.

Después del fallecimiento del ex futbolista, la hermana del letrado volvió a llamarla y reveló algunas intimidades sobre los últimos momentos del ídolo: “Ayer Diego estuvo todo el día preguntado por vos... Me dijo que había sido la última mina en la que había pensando Maradona. Me impactó un montón. No te pasa todos los días eso en la vida”.

¡Mirá el relato de la última mujer a la que Diego Maradona quiso seducir!