En las últimas horas, More Rial recibió una visita muy especial de su íntima amiga Jackie Pato y sorprendió a todos sus seguidores al presentarla como su "mamá".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la mediática compartió una serie de fotos con la mujer y en más de una ocasión aseguró que tienen un vínculo muy cercano. "Mi mamita y su nietito. TE AMAMOS MAMÁ", manifestó emocionada en un retrato de su hijo, Francesco, en brazos de la mujer en el barrio porteño de Palermo.

More Rial se mostró muy cercana a Jacki Pato.

Lo cierto es que más allá de su parecido físico con la joven, Jacqueline Patoka, su verdadero nombre, no guarda ninguna relación biológica con la hija mayor de Jorge Rial. Sin embargo a lo largo de los años supieron forjar una relación muy unida entre las dos.

.

"Que digan lo que quieran, mi amor. Pero esta mamá vino para quedarse, cuidarte y que siempre sonrías como lo estás haciendo ahora. Te amo", le escribió convencida Jackie en una de sus historias a la influencer mientras que ella respondió: "¡Te amo, mamita! ¡Sos la uno, en todo! Que los bol… hablen, nosotras siempre juntas".

More Rial presentó a Jacki Pato como su "mamá".

La llegada de la mujer se da en medio de la disputa entre Jorge Rial y Morena, quien aseguró que tras el casamiento con Romina Pereiro, el periodista se alejó de sus hijas y su nieto.

Incluso, la mediática salió a aclarar que el conductor de "Intrusos" ya no la ayudaba económicamente con sus gastos, un contundente signo de distanciamiento. "Ya no me mantiene más Jorge, me cortó todo. Todo bien igual. ¿Qué voy a hacer? Capaz que en algún momento me empiezo a prostituir, algo voy a inventar para darle de comer a mi hijo. Sino, vamos a ir al semáforo a pedir monedas", disparó polémica hace algunas semanas.

Jacki tiene vínculo con otras figuras de la farándula argentina como Flavio Mendoza, quien hasta la nombra como "tía". En un posteo del 2019, el productor teatral compartió una foto de su hijo Dionisio en manos de la mujer y manifestó: "Con la tía Jackie Pato, cómo lo mima".