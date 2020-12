Desde hace tiempo que la "buena onda" entre Neymar y Emilia Mernes resuena en las redes sociales. Todo comenzó cuando el futbolista de 28 años compartió en su Instagram el videoclip de "Já é tarde", el tema de la entrerriana junto a la brasileña Bianca, donde además de arrobarla le puso un corazón.

Mientras que en este año, el deportista realizó el challenge de "Bendición", uno de los últimos temas de la ex "Rombai", donde se mostró bailando y la mencionó entre emojis de fuegos. Incluso durante aquel tiempo, la joven de 24 años habló con DiarioShow.com y reconoció que es "muy enamoradiza" y hasta llegó a realizar "largos viajes y no dormir" por ver a su pretendiente. Sin embargo, prefería estar "tranquila".

Ahora, el brasileño la invitó a Río de Janeiro para que asista a la fiesta que dará para 500 personas y que despertó una gran polémica en medio de la pandemia del coronavirus. Aún así, Emilia no fue sola sino que se encuentra en el país vecino con su amigo Lizardo Ponce.

La encargada de confirmar la invitación al evento carioca fue Yanina Latorre quien, en Los Ángeles de la Mañana, además reveló: "Tienen un vínculo sexual hace un año, desde que él la buscó por Instagram y le encantó. No es una relación formal. Es un touch and go".

A su vez, comentaron que Neymar la invitó también a Mernes a Miami para ver un partido entre Brasil y Colombia tiempo atrás. Para rematar con su información, la angelita lanzó que esa no fue la única vez que el delantero del PSG le envió un pasaje a la cantante: "Imaginate que si el Pocho Lavezzi llevaba y traía...".