En la semana del reggaeton en " ShowMatch: La Academia", seis parejas no lograron convencer al jurado y quedaron sometidas al duelo para saber cuál de ellas debería dejar el certamen. Pero como el miércoles, una de las participantes dijo que se ausentaría por un tiempo largo por un compromiso laboral, la producción tomó una drástica decisión.

Al no llegar al puntaje mínimo requerido por el jurado compuesto por Pampita, Ángel De Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín, seis equipos tuvieron que demostrar una habilidad en el duelo.

Karina La Princesita y Rafa Muñiz, Débora Plager y Nico Villalba, Mar Tarrés y Franco Mariotti, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, El Polaco y Barby Silenzi, Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara volvieron a la pista para intentar salvarse.

Pero solo cinco de ellas llegaron a hacer su performance, ya que Genesio Peña y Jara quedaron para la emisión del jueves. Lo que nadie esperaba fue que antes de comenzar con la ronda de duelo, Marcelo Tinelli anunciara que la actriz se ausentaría por un mes y medio.

“Mariana Genesio Peña se va a tener que ir por un par de meses”, dijo el conductor, sorprendiendo a su mismo bailarín y su coach.

Lista para el duelo, Mariana finalmente no bailó.

“Mariana se va por 45 días y aun no sabemos si será reemplazada”, amplió Tinelli.

Un día después, cuando les tocaba abrir la pista como última chance en el duelo, Mariana contó: "Hasta último momento guardé la información de que lamentablemente me voy a tener que ir de la Academia, tengo que cumplir con un compromiso laboral que estaba previsto desde un primer momento. No podía hablar de ese trabajo porque no se había si se iba a activar. Se activó de golpe y no puedo cumplir con los dos trabajos".

"Lo lamento en el alma principalmente porque la estoy pasando bárbaro", indicó con la voz quebrada.

"Nosotros estamos felices de tenerte. Tenes una energía hermosa acá en la pista y fuera también", le respondió Marcelo.

"Quiero agradecerles a mis compañeros Rodrigo Jara y a Rodrigo Vallejos", expresó sobre su compañero y su coach. En ese momento, Vallejos la interrumpió muy enojado: "Creo que en vez de agradecernos deberías pedirnos disculpas en primera medida. Y más que a nosotros quizás a tus padres por tener tan poca educación".

Tras intentar tranquilizar al coreógrafo, Mariana prosiguió: "Era lo que iba a hacer a continuación. Pedir disculpas porque tuve un mal manejo".

Nuevamente Rodrigo habló: "No solo eso, nos hiciste ensayar hasta último momento también".

.

Genesio continuó con su descargo: "Me siento en falta con mis compañeros, les pedí disculpas. No solo fue un mal manejo solamente mio sino que hubo un teléfono descompuesto, tenía un contrato de confidencialidad, se me exigió que no diga nada. Lo que más me preocupó fue guardarme esta información con mis compañeros. Les abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Compartí muchas cosas síntomas con ellos. Si eso no les basta para darse cuenta del tipo de persona que soy, lo lamento un montón".

"Estoy en paz con mi conciencia, actué de buena fe", cerró la participante, ante el rostro serio y sentencioso de su compañero.

Tras la polémica, la salida de la actriz automáticamente dejó en carrera a todas las parejas que estaban en la cuerda floja, siendo ella, con su renuncia, la única eliminada de la semana.

Mirá el video de la pelea de Mariana Genesio Peña con su coach tras su renuncia a " La Academia"