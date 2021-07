Con un horario especial para no superponerse con el partido de la Selección Argentina en los cuartos de final de la Copa América, Juana Viale inició su programa de este sábado con una osada confesión: ¡No usó ropa interior!

Su sexy decisión tuvo que ver con poder lucir mejor su lujoso vestido diseñado por Gino Bogani exclusivamente para " La Noche de Mirtha". En la apertura del ciclo, la conductora, quien reemplaza a su abuela Mirtha Legrand desde el inicio de la pandemia de coronavirus en 2020, contó: "Ustedes no se imaginan lo que es hacer un vestido así".

Luego destacó todos los detalles de su traje: "Es un vestido muy bonito que me confeccionó el señor Bogani. Es una pieza maestra. Tiene un gran ramo de uvas en el hombro. Tiene esta cola que cae... un tajo. Es muy bello".

Los invitados en " La Noche de Mirtha".

Y finalmente soltó: "No quiero que se me abra mucho atrás porque... no tengo nada, ¡así que se ve todo!". Desde que la actriz quedó a la cabeza del clásico programa logró desarrollar su propia impronta y con el correr de los fines de semana desarrolló su estilo propio frente a las cámaras.

Este sábado, el ciclo producido por Nacho Viale salió al aire a las 20, en vez de su horario habitual de 21.30, y tuvo como invitados a Maximiliano Guerra, Sol Pérez, Santiago Bilinkis y Cecilia "Caramelito" Carrizo.