La relación entre Rocío Oliva y Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna nunca fue de las mejores. Pero tras la muerte de Diego Maradona el vínculo se tensó aún más.

El primer "encontronazo" se dio cuando la panelista quiso despedir al astro del fútbol en el velatorio íntimo, que realizaron antes de abrir el acceso al público en Casa Rosada, pero no le permitieron el ingreso. Según contó, al llegar a la entrada el personal de seguridad no la dejó pasar ya que quien tenía que dar el permiso era Villafañe y sus hijas.

"Había esperado 40 minutos y la llamo a Claudia y me dijo que ella no tenía nada que ver, que las hijas ya habían decidido que no. Pero yo le decía 'Dale Claudia, no me vengas con eso. Me quedé hasta las siete de la mañana y me dijeron que pegue la vuelta y que ingrese por donde pasaría el resto de la gente", detalló en diálogo con Chiche Gelblung por Crónica HD.

Consultada por los motivos de por qué no le permitieron el ingreso, analizó: "Creo que pasa más por el reconocimiento de Diego a sus hijos, porque ayudé en el reconocimiento de Jana y de Diego Jr. Son muchos pases de factura, pero una compensación económica no les molesta a ellas".

En medio del escandalo tras la difusión de audios de Diego que envío a Matías Morla sobre su ausencia a la boda de su hija, Oliva detalló: "A mí Dalma no me invitó ni a su casamiento. No teníamos relación porque yo no las veía a ellas, ellas nunca viajaron a Dubai, la vez que fueron fue cuando yo no estaba, estaba en Argentina. Las habré visto una vez en seis años. Tenía más relación con Jana y Diego Jr.".

Incluso destacó el gesto que tuvo Verónica Ojeda con ella al conocer que no pudo entrar al velatorio y la diferenció de Villafañe: "Ella actúo bien. Mi relación con ella nunca fue buena, pero valoro mucho que a pesar de esas cosas, diferenció que no era un momento de peleas, ella actúo bien".

En ese momento Chiche quiso saber si Diego hablaba bien de Claudia. Al respecto, reveló: "Ese es mi dolor. Ellas sabían que no me metía en ese tema. Cuando Diego hablaba del tema 'Claudia' con su abogado yo me levantaba a hacer lo que tenía que hacer. No era un tema que me importaba, y tampoco decía: 'Claro... es verdad, qué mala".

"Yo no fui mala con ellas. Eso es lo que a mí me duele, porque cuando vos obras bien y del otro lado te hacen tremenda guachada, decís 'qué injusto fue todo'. Porque jamás yo fui de meterme y ellas son conscientes porque lo saben", expresó.