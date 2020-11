La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, propuso que referentes de distintos campos , ya sean actores, deportistas u otros rubros, se ofrezcan a darse la vacuna rusa contra el coronavirus para generar confianza en la población. Florencia Peña, Jorge Rial, Diego Brancatelli y Jey Mammon fueron los primeros en dar un paso adelante.

Carla Vizzotti hizo un llamado a los famosos para la inyección voluntaria.

La primera en referirse al tratamiento contra el Covid-19 fue la actriz de "Casados con Hijos" al enfrentarse indirectamente a Viviana Canosa, quien se mostró totalemente en contra de someterse a la vacuna.

.

Mientras que la conductora de "Nada Personal" escribió "#YoNoMeVacuno Y vos?", Peña retrucó: "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno"

Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. �� Siempre fui muy vacunable ��#YoMeVacuno — Florencia Peña (@Flor_de_P) November 3, 2020

El conductor de "Intrusos" también ofreció su brazo a través de Twitter: “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”.

Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy. — JORGE RIAL (@rialjorge) November 9, 2020

Al ser cuestionado por Fabián Doman en "Intratables", Brancatelli se sumó a la lista de figuras: “Pero por supuesto. Primero, noto un tono burlón; durante todo el día de hoy lo sentí. Rusia es una potencia mundial. No sé por qué les molesta tanto que sea de Rusia. Hagamos una base de datos que conste en actas y que quede asentado quién no se va a poner la vacuna, así no ocupa ese lugar cuando la vacuna llegue. Yo quiero la vacuna”.

Finalmente, Jey Mammon, que viene preguntando por la inyección rusa desde hace semanas también le contestó al pedido de Vizzotti y se propuso el mismo: "Hola @carlavizzotti, un gusto yo me ofrezco. Estoy un poco obsesionado con el tema".

Buen día ya está la vacuna ? — JEY MAMMON (@JEYMAMMON) November 9, 2020