Paula Chaves sorprendió a todos seguidores al revelar que su hija Filipa podría ser alérgica a la leche de vaca. En ese sentido solicitó diferentes consejos a través de las redes y detalló que deberá comenzar un particular "desafío".

"Buenas, ¿cómo andan? Les quiero hacer una pregunta... Necesito yo info de ustedes ahora. Necesito empezar una dieta estricta de APLV: Alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Me recomiendan alguna página o cuenta donde suban los productos que se pueden consumir y cómo leer etiquetas?", consultó.

La modelo advirtió que se trata de una enfermedad muy común en los bebés pero lamentó que hay muy poca información sobre el tema. "Hay una leve sospecha, entonces me mandaron a hacer el desafío y quiero seguir cuentas que me ayuden en esto. Al principio hay tan poca información, al menos yo tengo muy poca info, y te agarra un poco la desesperación de no saber qué podés comer y demás", manifestó.

Paula Chaves con su hija Filipa.

Para cerrar, la pareja de Pedro Alfonso expresó: "Aún no tengo diagnóstico pero tengo que hacer lo que se llama 'desafío' para confirmar si es eso. ¡Algo súper común hoy en día, muchos bebés lo tienen, y eso me hace pensar en lo que estamos comiendo! ¡Las abrazo!".

La alergia a la proteína de la leche de la vaca, también conocida como APLV, es un diagnóstico que determina la intolerancia a la ingesta de ese alimento, según indican sitios especializados consulados por DiarioShow.com.

Es muy común en lactantes y niños pequeños que pueden tener contacto con la proteína a través de la leche materna si es que la madre ingirió productos lácteos. Los síntomas pueden ser erupciones cutáneas, eccemas, vómitos, diarrea, cólicos, resuellos o llantos excesivos.

En cuanto al "desafió" del que habló Chaves, se trata de un tratamiento de tres a cuatro semanas donde se ajusta la dieta de la madre y/o del paciente para determinar cuáles son los alérgenos y en qué cantidades puede o no tolerar para poder definir un diagnóstico. La prueba es progresiva, controlada y debe estar supervisada por un especialista.

Según la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), la APLV es la alergia más común entre los infantes y se estima que un cinco por ciento de los bebés la padecen.