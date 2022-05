@sofinabias

El mundo se detuvo el sábado 10 de marzo de 2001 cuando debutó en la pantalla de Telefe el reality " Gran Hermano", emisión que contó con más errores que aciertos de producción pero igualmente sentó un precedente para los años por venir. En el reality, que regresará pronto, aparecieron algunas figuras que se convertirían íconos de la farándula argentina, como Tamara Paganini, Gastón Trezeguet, Daniela Ballester y Marcelo Corazza, que fueron enamorando o enojando al público.

Si bien el primer programa no llegó a los 15 puntos de rating, perdiendo por una décima contra el "Sábado bus" de Nicolás Repetto, la gala final alcanzó los 36,1 puntos, un record en todos los sentidos.

La final de " Gran Hermano 1" protagonizada por Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet.

Una de las participantes más recordadas de la primera temporada, que poco tiempo después de salir en segundo lugar en el reality se mudó a Córdoba para alejarse de los medios por las repercusiones de su salto a la fama, Tamara Paganini charló con DiarioShow.com sobre la terrible experiencia que fue participar en " Gran Hermano" y cómo la afectó por el resto de su vida.

"No sé por qué gustó tanto... Nunca imaginé que a la gente le gustara tanto fisgonear en la intimidad de una persona. Creo que desde afuera nunca hubiese visto ese programa. No vi ningún ´GH´. Las personas se desesperan por opinar sobre la vida de los demás", comenzó Tamara sobre el fanatismo por el reality conducido por Soledad Silveyra.

Desde el comienzo del programa, la mediática se hizo una de las favoritas del público: "Yo no tenía consciencia que era distinta a los demás en ´Gran Hermano´. Lo que gustó de mí y de Gastón Trezeguet es que eramos libres. Nos preocupaba mucho menos lo que pensaran de nosotros. No entendimos por qué se hizo tanto lío por nuestras formas al hablar, vocabulario o manera de pensar"

"Gastón confesó que le daba lo mismo acostarse con hombres o con mujeres y era otra época el 2001, ahora a nadie le importa, pero en ese momento no había ni celulares con cámara", analizó sobre las diferencias a través de los años.

El amistoso vínculo que tenían Tamara Paganini y Gastón Trezeguet en " Gran Hermano".

Si bien ella se mostró naturalmente, la ex participante aseguró que todo lo visto en televisión fue armado cuidadosamente por la producción: "Yo era bailarina de boliche pero ellos pusieron que yo era bailarina de caño. Yo trabajaba en un bingo. Las fotos que circularon eran todas posadas porque yo parecía un mono ahí arriba. Pero en ese momento se veía una mujer en ropa interior y ya te consideraban put... La gente no entendían si eramos put... o no".

"Salí siendo la put... nacional de ´ Gran Hermano´. Los medios no decían la palabra pero lo insinuaban constantemente. En retrospectiva veo que yo era un personaje muy interesante. Parecía una chica linda, rubia y de ojos celestes que podría haber sido toda una señorita abogada y sin embargo estaba moviendo el cul... en el boliche. La pasé tan bien. Gané tanta plata. Fueron los mejores momentos de mi vida cuando era bailarina. Muchos piensan que era un pasado que me atormentaba antes del reality pero fue lo contrario", agregó entre risas sobre lo que "podría haber sido de su vida".

Tamara Paganini salió de ' Gran Hermano' 'siendo la put... nacional' debido a la producción del reality.

"La producción no fue armando a medida que pasaba el programa, sino que ya lo tenían organizado desde antes. Cuando hice el allanamiento a Endemol con Ana Rosenfeld encontraron papeles que nos tildaban como ´el bobo´, ´la bailarina del caño´ y ´la mujer de familia´", rememoró sobre su batalla contra el ex Kuarzo.

Y remarcó que los participantes de "GH" fueron sumamente explotados por la producción: "Nosotros no nos enteramos hasta mucho tiempo después de salir de la casa que ya tenían preparado todo. Ahora entiendo que tiene que ser así para que el público se enganche. Salía lo que ellos querían. Nos veían como un producto para comerciar. A pesar que nos hizo mier..., los productores e inversores querían recuperar su dinero".

Tamara Paganini y todos los participantes de " Gran Hermano" eran tan solo productos para explotar por la producción.

Aunque llegó a lamentar su paso por el programa, en la actualidad ya lo aceptó: "En su momento fue lo peor de mi vida. Y lo fue. Pasé por tantos infiernos que el diablo se hizo amigo mío. Hoy, después de 21 años, no reniego de mi historia. Me pasaron cosas que les pasa a pocos en su vida, y en solo una vida. Estoy agradecida de conocer tantos ´lugares´ bien oscuros y algunos brillantes... No, ya no hay arrepentimiento. Hoy todo es capitalización. Aprovechar toda la sabiduría que el mismísimo infierno me dio"

Pese a que fue un objetivo, Paganini no logró vivir del reconocimiento que amasó: "Nunca pude capitalizar toda esa fama. Hubo momentos en los que no tenía para comer ni para el alquiler. Tuve que aceptar hacer shows en boliches porque era para lo único que me querían. Eso fue lo único de lo que pude ganar plata. Pero yo no la pasaba bien. El acoso de la gente, la seguridad y la situación no valía la pena. Lo usé para comer".

"Todo lo que viví tenía que pasar pero me hizo tanto daño. La fama fue lo que me derrumbó. No poder salir a ningún lugar y que me persiguieran. Capitalicé la experiencia", señaló sobre lo vivido.

Tamara Paganini ganó plata de la fama para poder alimentarse y pagar el alquiler.

Ante la gran exposición que atravesó y el constante acoso que sufría, la mediática se refugió en sus amigos y se mudó a Córdoba: "Mi familia también ´flasheó´ con la fama, no entendían por qué no quería estar en la televisión. Me mostraban a su gente. Dejé de ser la prima o sobrina para ser Tamara Paganini".

"La que me sacó del pozo más hondo en Córdoba fue ´La Pato´ (Villamea), la que primera que se fue de la casa. Vivimos juntas y se formó una gran amistad. Una vez llegó a la casa y yo estaba tirada en un colchón hacía días, rodeada de caca y pis de gato, también había tenido crías y estaba lleno de sangre. Había olor a ser muerto. Ella me bañó, me gritó y arranqué", recordó sobre el oscuro momento que atravesó.

Sin embargo, gracias a terapias y su círculo cercano que pudo recuperarse: "Me atendieron varios psicólogos, que junto a mi novio, me salvaron la vida. No hay fórmulas mágicas. Tuve que transitarlo y padecerlo. Soy una sobreviviente. Como me recuperé también me podría haber pegado un balazo. Por suerte soy muy fuerte".

El regreso de Tamara Paganini: su nueva productora de contenidos y su trabajo en un laboratorio

A 21 años del debut de " Gran Hermano" en la pantalla de Telefe, Tamara Paganini pudo superar los traumas que le dejó participar en el exigente reality y tiene una vida y una ocupación muy normal: "Trabajo en un laboratorio, desde hace 9 años, en mi casa. Mi tarea es tratar de encontrar errores, malos tratos o quejas de los pacientes. Yo llamo para ver si tienen sugerencias. El laboratorio me presta mucha atención para mejorar su servicio"

Además, la mediática lanzó un nuevo proyecto laboral a finales de 2021: "Comencé un programa de radio ´Y Pario La Abuela´ y puse una productora ´La Choza Contenidos´. Si hoy puedo capitalizar algo de la fama que tuve ayer, lo voy a hacer con sabiduría. De a poco estoy enviando el mensaje de que ya pasó. Hoy estoy contenta con todo lo que me pase porque en algún futuro me va a servir".

Y cerró sobre su progresiva vuelta a los medios: "Me llamaron para ser panelista, trabajo al cual dije que no, pero están llegando propuestas e ideas de las cuales voy a ser parte del desarrollo. Antes era un producto al que le decían qué decir, hoy soy parte de mi propio destino. También me convocaron para ´El Debate de El Hotel de los Famosos´ pero quedó otra persona".

Por S.N.