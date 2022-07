Tras el éxito de la primera edición de " Gran Hermano" (que ya confirmó fecha de estreno para este año), con Marcelo Corazza como ganador, en agosto del 2001, comenzó la segunda temporada. Solita Silveyra ofició otra vez como conductora, y le dio la bienvenida a los 12 nuevos aspirantes que llegaron a la casa más famosa del país con el sueño de ser famosos.

Entre los que ingresaron a esa edición, algunos se mantuvieron presentes en los medios, como Silvina Luna (subcampeona), Pablo Heredia, Gustavo Conti, Ximena Capristo y Alejandra Martínez. En cuánto al flamante ganador, Roberto Parra, su vida tomó un camino alejado de los flashes y las cámaras de televisión.

El 1 de diciembre, tras 120 días en la casa recluido, Parra fue el último en apagar la luz. El joven de 30 años le ganó la final a la participante de "El Hotel de los Famosos", gracias al cariño que le tomó la gente y a la abismal cantidad de votos que llegaron para que él sea el campeón.

Roberto Parra le ganó la final de " Gran Hermano" a Silvina Luna.

"Gracias por toda la gente que llamó, que no tiene plata ni para comer y llamó para que yo ganara. Me cayó como un balde de agua fría, nunca me tuve fe. Para mí también Silvina ganó, porque es una gran persona. Yo te voy a ayudar Silvina, vivimos historias parecidas", dijo en los primeros minutos en los que Silveyra lo recibió en el exterior.

Tiempo después, Roberto comentó en distintas entrevistas que le hubiera gustado permanecer en los medios. "Me hubiera gustado que Telefe me diera una posibilidad de seguir en la TV. Quería ser notero o periodista deportivo. También actor, golpeé varias puertas para ver si podía hacer teatro", recordó.



Como premio, "El Negro", como le decían cariñosamente, se llevó 200 mil pesos. A 20 años de su triunfo, explicó qué fue lo que pasó con ese dinero. "Yo cobraba a los dos meses. Pero con De la Rúa se fue todo al tacho. La devaluación me mató. Nos fuimos a hacer un programa a Mar del Plata en el verano para Telefé y cuando volví terminé cobrando menos de 50 mil dólares. Me costó sacarla del corralito. A Solita Silveyra y a Marcelo Corazza les pasó lo mismo, toda la plata les quedó adentro del banco por confiar. Fue un horror".

Roberto Parra comentó tiempo despúes que gran parte del dinero que ganó la perdió en el corralito de fines del 2001.

En ese contexto difícil que se vivía en Argentina, el joven oriundo de San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, recordó como era su realidad: "A Gran Hermano entré por dos razones: estaba pasando un momento especial en mi vida, no estaba bien anímicamente por una situación personal mía que nunca conté y era un desafío para mi aislarme. Pero la causa principal fue que mi viejo se quedó sin laburo un año antes. Yo le dejé un reparto de madera que tenía y dije: ‘voy a probar suerte’”.

Ahora, a sus 50 años, Roberto Parra trabaja fabricando ropa de trabajo, está soltero y vive junto a su perra, y mantiene su fanatismo por Independiente y su ídolo máximo, Ricardo Bochini. A 20 años de haber ganado la competencia, el campeón habló de sus días en la casa con mucha nostalgia y cariño.

Robero Parra, a 20 años de ganar " Gran Hermano".

"Soy un agradecido de haber vivido esa experiencia (...) La última palabra la tuvo esa gente que me alentó y votó para que ganara y eso no tiene precio. Se los voy a agradecer siempre. Me sentí reconocido, elegido y respetado y eso me lo llevo a la tumba", escribió en su perfil oficial.

