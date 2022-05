A mediados de 2009, un grupo de modelos de la agencia de Leandro Rud integró una agrupación pop musical que empezó como un sueño y tuvo un éxito que terminó muy pronto. El objetivo de la banda femenina, "Las Electrostars", integrado por Victoria Vanucci, Alejandra Maglietti, Ivanna Palotti y Dominique Pestaña, era convertirse en la versión argentina de las Spice Girls.

El proyecto comenzó en junio de aquel año, cuando las jóvenes viajaron a Los Ángeles para grabar sus primeros temas y el video clip con el que se presentaron oficialmente como grupo. "Electrostars, looking for fun", indicaba el tema que las chicas cantaron y bailaron en la pista de Marcelo Tinelli.

Las Electrostars cantaron en la pista del programa de Marcelo Tinelli.

Aunque al principio algunos quizás no las tomaron en serio como cantantes, las Electrostars lograron tener un éxito pasajero, que las llevó a ser reconocidas no solo en Argentina sino que en otros países. "Cantamos en el Mundial de Sudáfrica, Miami, Puerto Rico. Fuimos a Viña del Mar y fuimos un exitazo. Nos amaron", recordó Maglietti años más tarde.

Efectivamente, las modelos hicieron presentaciones en vivo en distintos boliches, eventos, recitales y programas de televisión. A dónde iban causaron furor, por lo que volvieron al estudio a grabar más temas y videoclips.

De todos modos, como sucede con muchos, la fama y el pico de popularidad para este conjunto pop no duró mucho, ya que a los pocos meses Vanucci dejó la banda, para protagonizar una obra de teatro en Carlos Paz. Lola Bezerra fue su reemplazante, pero esa incorporación no mejoró la situación y el grupo se disolvió.

Victoria Vanucci fue la primera en irse de Las Electrostars.

Hoy en día, Maglietti es la única que sigue en los medios como panelista en "Bendita TV" y de hecho, en 2021 admitió una de sus peores mentiras en "Flor de Equipo". "La peor mentira, que duró mucho tiempo, fue cuando con las ElectroStars dijimos que cantábamos. Todos pensaban que nos ponían algo y nos arreglaban la voz. Bueno, ¡ni siquiera era nuestra voz!", le dijo a Florencia Peña entre risas.

Y agregó más anécdotas sobra esa época: "La idea de hacer un grupo de chicas fue nuestra, pero cantábamos para el cul…, perdón. El productor musical nos dijo ‘ustedes no se preocupen, chicas’. Vino una chica y dobló la voz de las cuatro. Se terminó porque en un momento nos dio un poco de vergüenza. Mi mamá me llamaba y me decía: ‘Sos una chica que está estudiando Derecho, no podés seguir con esto”.

Alejandra Maglietti reveló que a Las Electrostars hacían playback y les modificaban la voz.

En cuanto a las demás, Vanucci también fue una de las más reconocidas que se mantuvo en el ambiente, pero después su casamiento y divorcio de Matías Garfunkel le trajo varias polémicas que la llevaron a alejarse del ambiente. En la actualidad es una chef vegana y tiene su propio restaurante en Estados Unidos, y recientemente se conoció que está en pareja de nuevo.

Victoria Vanucci tiene una nueva vida, alejada de los medios como chef en Estados Unidos.

Por su parte, Dominique Pestaña estudio periodismo y se desempeño en la televisión hasta 2017 cuando condujo el programa Autofans por la señal Metro. Luego decidió alejarse del medio para someterse a distintos tratamientos de fertilidad con los que en 2021 recibió a su primer hijo, Antonio, junto a Federico Cambiasso.

Ivana Palotti en cambio, se dedicó a la moda y a su carrera como diseñadora, y lanzó su propia línea de mallas enterizas, aunque también estudio locución.

¡Mirá el primer video musical de Las Electrostars!