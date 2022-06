Jennifer Williams, más conocida por su nombre artístico como Jenny Williams, es una actriz argentina que saltó a la fama por sus participaciones en tiras juveniles, como " Casi Ángeles", "Atracción" x 4 y "Graduados". Hace seis años la joven armó sus valijas y dejó atrás su carrera artística en Argentina, para instalarse en Tulum, México y dedicarse a la música y a la creación de contenido como influencer.

.

Jenny fue la sexta hija de una familia de nueve hermanos. A los 17 años comenzó a desarrollarse como modelo para la agencia Multitalent hasta que llegó su momento de poner en práctica lo aprendido en cursos de acrobacia, baile y música. En 2004 debutó en "Floricienta" y en 2007 le dio vida a Bárbara en la popular ficción de Cris Morena, con Nicolás Vázquez y Emilia Attias.

En 2009, Williams trabajó en la serie protagonizada por Luisana Lopilato y Rodrigo Guirao Díaz, "Atracción x4" en la que interpretaba a la villana principal, Paula Lacalle.

Jenny Williams con Luisana Lopilato y Camila Bordonaba en "Atracción x 4".

Luego le siguieron roles en "Botineras" y "Malparida", hasta que en 2012 participó en "Graduados" como Sofía Conte, la pareja del personaje de Gastón Sofritti. Así fue como la actriz se hizo más conocida entre los adolescentes, aunque luego encaró más proyectos en ficciones del prime time, como "Sos mi hombre" en El Trece, donde su personaje tenía una relación con el de Victorio D'Alessandro.

Jenny Williams con Gastón Sofritti en "Graduados".

En cuánto a su vida personal, la artista se casó en 2014 con el fotógrafo de la revista Gente, Christian Beliera, aunque después de dos años de matrimonio se divorciaron. A partir de ahí fue cuando decidió dejar el país para radicarse en las playas paradisíacas de Tulum, donde todavía vive. "Estoy muy feliz con el cambio radical que hice al venir a vivir al paraíso", comentó al respecto en una entrevista.

En mayo de 2021, la joven de 35 años dio el "sí" con su nuevo novio, Ignacio Azuaga, que se dedica al marketing y a la comunicación en una agencia. El civil de la pareja se celebró en Buenos Aires, y este año la celebración oficial fue frente al mar en México, con un estilo "boho" relajado.

Jenny Williams se casó en México, donde vive hace seis años.

Recientemente, la actriz volvió a Argentina para someterse a una intervención quirúrgica por un problema en sus pies. "Lo mío es un tema congénito. Esto estaba llevando a que yo en todos estos años tuviera una muy mala mecánica de mi pisada. Más con la cantidad de deporte que hice siempre y en el último tiempo intensifiqué. Me estaba comiendo todo el cartílago el pie", explicó en sus historias.

Luego, Jenny profundizó en el drama que estaba viviendo: "Los últimos meses ya era muy doloroso para mí. Lo más básico: caminar era doloroso, hacer media hora de elíptica o de bicicleta, algo que para mí sería algo normal, era una quemazón viva en los pies. Después entendí que era porque todo esto me estaba generando una fascitis".

Jenny Williams compartió detalles de su recuperación tras una complicada cirugía en sus pies.

De tal modo, los especialistas en Buenos Aires le indicaron que lo correcto era hacerse una operación, por lo que optó por tener la cirugía en los dos pies a la vez. "Ya me estaba volviendo y tuve la última consulta con el médico donde vio todos mis estudios y me dijo: 'Mirá, te podés ir así a México... la estás pasando muy mal ya. No podés ni dormir del dolor. Te podés hacer unas plantillas y ver qué onda o te podés quedar acá, operarte y asegurarte que en unos meses puedas estar teniendo tu vida normal'", recordó.

Tras su paso por el quirófano, la actriz compartió que al principio sintió muchísimo dolor, pero que con el pasar de los días la recuperación se hizo más transitable. "La idea es que cuando la herida esté un poco más cerrada ya me pueda poner las zapatillas con plantillas pueda salir a caminar", aclaró.

