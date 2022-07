Hoy en día Guido Kaczka es uno de los conductores más reconocidos de la telvevisión argentina, pero lo que pocos saben, es que su hermano, Emiliano Kaczka, fue el primero de la familia en llegar a la fama gracias a la actuación.

En 1986, fue cuando Emiliano, de 10 años, quedó seleccionado para el popular cortometraje juvenil "Pelito", gracias a una publicidad que su madre vio en Canal 13. A partir de esa interpreción, el joven siguió con su carrera, en la que cautivó al público argentino en otras exitosas producciones como "Clave de Sol", "Regalo del Cielo" y "Alta Comedia".

.

De la noche a la mañana, Kaczka se convirtió en uno de los adolescentes más famosos del país, hasta que en 2001, la crisis económica lo dejó sin trabajo como actor. Ante ese difícil panomara, decidió estudiar Abogacía, y dejar a un costado su carrera en los medios.

La rompió en "Esperando la Carroza", pero un día decidió cambiar de rubro por un particular motivo: ¿Qué es de la vida de Mónica Villa?

"Yo decidí estudiar en la UBA de a poco, pero la inestabilidad laboral fue tal que me estaba afectando como persona. Entonces, cuando se cortó el trabajo actoral, intensifiqué el estudio y terminé la carrera", declaró tiempo despúes.

. Emiliano Kaczka se hizo famoso por su participación en las tiras juveniles "Pelito" y "Clave de Sol".

El último trabajo como actor, lo tuvo en el año 2007, en una película sobre la vida de Diego Maradona que nunca se estrenó, "La Mano de Dios", y en la que interpretó a Jorge Cyterszpiler, el representante de "El Diez".

Durante varios años, llevó una vida silenciosa y anónima, en la que trabajó como asesor local en el INDEC. De todos modos, en varias entrevistas, Emiliano aseguró que no descartaba volver a la actuación en algún momento. "No me retiré. Yo creo que el actor está en Stand By, en espera, y en el momento en que pueda volver lo haré", comentó.

. Emiliano Kaczka en la película biográfica de Diego Maradona.

En la emisión del viernes 22 de julio de "Socios del Espectáculo", dieron a conocer que Emiliano Kaczka finalmente volvió a darle vida a un personaje, nada más y nada menos que en la serie de María Marta García Belsunce que se estrenó reciéntemente en HBO.

"En la serie, hay un nuevo fiscal en la causa con los años y, en este caso, es Emiliano Kaczka. Él, que se dedicó a la Abogacía durante muchos años y no se supo más después de su trabajo como actor, ahora vuelve a la ficción por la puerta grande como uno de los fiscales que es quien finalmente acusa a Pachelo como autor de la muerte de María Marta García Belsunce", comentó Rodrigo Lussich sobre el regreso del hermano de Guido.

Emiliano Kaczka en la nueva serie sobre el asesinato de María Marta García Belsunce.

En cuanto a su vida persona, Emiliano está casado con Ingrid, una decoradora de interiores, con quién tuvo dos hijas: Lara y Lucía. Además de la actuación, otra de las pasiones en las que incursionó fue la literatura. Realizó diversos talleres de escritura y publica sus cuentos en un blog propio, llamado Vicio despuntado.