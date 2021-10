@AntoRavinale

William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, supo conquistar a millones de personas con sus éxitos de reggaetón que se convirtieron en clásicos del género y que incluso se escuchan hasta en la actualidad, como es el caso de "Pobre Diabla", Danza Kuduro", "Dutty Love" y "Ella y Yo", entre tantos otros.

Sin embargo, el cantante puertorriqueño preocupó a sus fanáticos cuando desapareció de los escenarios y dejó de lanzar hits. Luego de 15 años de carrera, realizó una serie de shows de "despedida" en el Coliseo de Puerto Rico hasta que en enero de 2019 volvió a la industria.

Según trascendió, el artista de 43 años estuvo ausente durante años por varios conflictos legales con su antigua disquera.

"Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también", dijo el intérprete de "Dale Don Dale" tiempo atrás.

"En esta década no tengo interés de impresionar colegas, competir con ellos y mucho menos juzgar como cada cual hace su carrera. Eso ya lo hice y no encontré satisfacción alguna, esta vez pienso cambiar la industria de la música comenzando con quienes la controlan", agregó tras su último lanzamiento en 2019 llamado "The last album".

Tras una larga y notoria ausencia, Don Omar volvió con buenas noticias en este 2021 y reapareció con nueva música. El cantante publicó su primer posteo en su cuenta de Instagram el 22 de septiembre pasado.

"Se acabó la espera, pasa por mi canal de @youtube y disfruta de mi primera colaboración con @Residente", expresó el artista tras sacar "Flow HP", su nuevo tema con el ex líder de "Calle 13" que cuenta con más de 19.500.000 visualizaciones.

De pastor a exitoso cantante de reggaetón

Una de las curiosidades que muchos fanáticos olvidan es que Don Omar fue pastor de la Iglesia Restauración de Cristo de Puerto Rico durante cuatro años. Según trascendió, el artista abandonó aquel rol por la influencia de su pareja.

Desde entonces se decidió a lleno a cantar y su primer sencillo fue catalogado como reggaetón cristiano, con "La Vida Eterna". "De tal manera ama a Dios al mundo que ha dado a su hijo primogénito al mundo para que los que creen en él no se pierdan", se escucha a Don Omar en el tema que lanzó en 1996, que formó formó parte del álbum "Génesis".