Fernando Cámara, conocido popularmente como Amigacho, se hizo conocido en 2010 en el programa de Anabela Ascar, "Hechos y protagonistas", de Crónica TV. Por su particular forma de hablar con la "ch", la conductora creó el apodo con el que saltaría a la fama en la pantalla chica. De la noche a la mañana, el joven pasó de vender estampitas en una estación de tren a ser una de las principales figuras mediáticas de aquella época, al lado de tantos otros como Zulma Lobato, Oriana Junco o Tomasito Süller.

Amigacho se hizo popular en la telvisión y mientras duró su tiempo en la farándula argentina, causó furor. El estrellato le dió la oportunidad de estar en varios programas, incluido "Showmatch" de Marcelo Tinelli, hizo presentaciones y publicidades, tuvo su propio espectáculo con el que realizó una gira, y hasta participó de la serie "Los únicos" de Polka, en la que grabó escenas con Nicolás Cabré.

Amigacho se hizo conocido en el programa de Anabela Ascar de Crónica TV.

Si bien en ese corto período, su carrera se expandió, con el tiempo Amigacho se fue alejando de los medios de comunicación y volvió al anonimato. Luego de brillar en la TV, su vida tomó un camino muy distinto.

En 2016, uno de sus amigos de toda la vida lo denunció por estafa. "Me acompañó al banco y se hizo pasar por primo ante la cajera. Hizo un apoderamiento indebido y se llevó mi dinero. Me hizo el cuento del tío. Hubo una denuncia policial y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi mamá murió hace poco, no tengo un peso. Soy discapacitado. Lo llamé muchas veces y él nunca me atendió. Me prometió 12.500 pesos que iba a traerme y no vino", indicó por aquel entonces la víctima.

Luego de su fenomenal tiempo en la televisión, Amigacho se alejó de los medios.

Luego, trascendió que Amigacho se hizo varias cirugías estéticas en su rostro. "Me operé, me levanté y me afiné un cachitito la nariz. Me operé porque no estaba conforme con mi cara y un mal cirujano me había hecho un desastre", declaró al respecto.

Amigacho hoy en día, tras sus operaciones.

Un tiempo despúes, las cosas se pusieron complicadas para Fernando, y se conoció que estuvo cantando en la esquina de Santa Fe y Callao, para juntar dinero y comprarle remedios a un familiar.

Lo último que se supo de él es que trabaja en una casa de servicio técnico en Bernal. "Hago conversiones de videos en VHS a DVD, de casamientos, fiestas. Soy técnico, así que también reparo equipos de audio, televisores", comentó.

Amigacho cantó en la calle para conseguir dinero para su familia.

