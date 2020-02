Desde que la China Suárez expresó a la prensa chilena que tenía deseos de agrandar la familia, los rumores de embarazo no pararon de crecer. En paralelo, Marcela Tauro confirmó que la pareja de Benjamín Vicuña estaba en la dulce espera y de esta manera se espera la llegada del tercer hijo de la actriz.

Aún así, la ex protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" ( ATAV) no negó ni confirmó su embarazo. Aunque, dio varios indicios del mismo. "¿Se acuerdan de esta foto? Fue a fines del 2017 en Chile con Magnolia en la panza, él se acercó y estuvimos toda la tarde juntos", escribió la artista de 27 años tras publicar una postal "vintage" en la que aparece un perro. Y luego mostró una foto actual, cortada justo donde comienza su panza, donde expresó: "Años después, miren quién volvió a visitarme". En referencia a la mascota que lo visitó durante su primer embarazo.

En la misma línea, tiempo después volvió a plantear el debate cuando en sus redes anunció: "Cuando tenga que contar y confirmar algo lo haré sin vueltas ni rodeos. Por favor cortenla con la presión constante. Uno no está obligado a dar explicaciones ni a contar nada".

En esta oportunidad fue Laurita Fernández la que se refirió al embarazo de la China y generó más dudas que certezas cuando en diálogo con Radio Mitre le consultaron sobre el tema. Al respecto, disparó: "Que se yo, no me enteré de nada y no me corresponde hablar del tema".

Ese "no me corresponde hablar del tema" de la pareja de Nicolás Cabré, ex de Suárez y padre de su hija Rufina, volvió a sembrar la duda. Entonces, ¿la China Suárez está embarazada?