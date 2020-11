Cachete Sierra se consagró como una de las figuras más "hot" del mundo del espectáculo argentino. En más de una ocasión, se lo relacionó con otras participantes del "Cantando 2020", ya sea Carla del Huerto o Lula Rosenthal, pero ahora el actor estaría comenzando una relación con Cande Molfese, quien se separó de Ruggero Pasquearelli durante la cuarentena.

“Quiero preguntarle algo. Pero que me conteste la verdad, ya que él siempre es sincero. ¿Cómo va ese inicio de relación con Cande Molfese, Cache?”, quiso saber Yanina Latorre durante la entrevista del actor en "Los ángeles de la mañana".

Cachete Sierra y Cande Molfese estarían comenzando una relación

Sorprendido, el ex "Casi Ángeles" comenzó a reírse, por lo que la panelista disparó: “No me provoques porque largo todo”. A pesar de la "amenaza", él insistió con su postura: “No hay nada, no hay nada”.

El conductor del ciclo, Ángel de Brito, le pidió a la mamá de Lola Latorre que revelara la información que tenía: “Aunque me digan que no, están. No sé si es solo porque le dan a la matraca y se divierten, que está bien. Que hay sexo, hay sexo. No sé si están empezando algo”.

Después de la separación de la actriz de Ruggero Pasquarelli, ambos actores están solteros

“Aparte viven cerca. No sé si un clavo saca otro clavo, si ahora sos su sex toy o si están empezando algo. Pero no me niegues que hay algo, rey, porque hay”, manifestó sobre el presente romántico de Sierra y Molfese.

“A mí tampoco me digas clavo...”, retrucó entre risas el participante del certamen y después aclaró: “Hay una relación de muchos años, de mucho cariño, y me van a cruzar con Cande Molfese comiendo o juntándome, pero no pasa nada. Toda la vida hicimos eso”.

