Flavio Mendoza fue internado en el Sanatorio Los Arcos de Palermo el viernes pasado tras contraer coronavirus y padecer serios problemas respiratorios y mareos.

"Nos fuimos a dormir en un mundo y despertamos en otro. De repente, Disneyland no tiene magia. París ya no es romántico. Nueva York es una ciudad en descanso. Londres no nos espera. Jerusalén está cerrado y la piedra negra de la meca está vacía", escribió el coreógrafo desde su habitación a través de un posteo de las redes sociales.

Ahora, el artista debió designar a un actor para que lo reemplace en la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz, Córdoba, en el teatro Luxor. Se trata de Andrés Teruel quien anunció la noticia con un video.

"Hola gente, les cuento que lunes, martes y miércoles voy a estar reemplazando al señor Flavio Mendoza en la obra 'Tres Empanadas'", expresó el humorista.

Y finalizó: "Un honor haber sido convocado por él para este reemplazo y lamento que sea por este motivo. Ojalá que se reponga pronto. Les mando un saludo".