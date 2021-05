Luego de presentar su nuevo tema "Mecha", Chano Carpentier, ex Tan Biónica, aumentó su participación en las redes sociales.

El cantante transmitió durante varias horas en vivo desde Twitch, donde todos sus fanáticos lo pueden ver en la comodidad de su casa como si estuvieran con él.

Sin embargo, su comportamiento llamó mucho la atención y preocupó a muchos de los que lo estaban viendo.

El cantante se mostró desorientado, sin poder hablar con facilidad y hasta se cayó de una silla mientras tocaba el piano y se arrastró por el piso.

"Este es el respeto que yo le tengo a esta gente. Que me hagan caer y que a mi no me importe. Dale, por..., ¿qué pasó? Igual viste que, ni hablemos del pasado, pero con todos los accidentes que tuve, nunca me pasa nada", dijo en referencia a los accidentes automovilísticos que protagonizó.

Sus suscriptores se preocuparon por él y uno hasta le escribió: "Por favor Chano, no más líneas de merca".

En septiembre de 2019, Chano estuvo internado en una clínica de rehabilitación por sus adicciones.

Mirá el extraño comportamiento de Chano en sus vivos de Twitch: