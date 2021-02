El actor y humorista Carlos Sánchez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El periodista Gustavo Méndez confirmó que se encuentra internado en la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi.

"Carlos Sánchez está luchando por su vida me lo confirman desde su círculo más íntimo. El humorista se encuentra en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi. ¡Fuerza Carlos!", escribió el comunicador en su cuenta de Twitter.

En 2010, Carlos Sánchez fue diagnosticado con cáncer luego de hacerse unos estudios. La enfermedad comenzó en el riñón y para ello se hizo tratamientos, pero cuando pensó que se había curado le comunicaron la triste noticia de que se había propagado.

Los médicos le explicaron que el cáncer había hecho metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera. El humorista volvió a realizarse tratamientos y logró salir adelante, pero hubo uno que continúa combatiendo hasta en la actualidad. “Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”, explicó el artista en una entrevista que brindó para Teleshow en 2019.

“Comparado a lo que tenía antes, ahora lo que tengo es un forúnculo. La verdad es que estoy muy bien. ¡Estoy bárbaro!”, celebró quien hace más de diez años viene luchando contra esta dura enfermedad. Sin embargo, nunca dejó de trabajar a pesar de su estado de salud: “Esta quimio te cansa físicamente pero no es tan fuerte ni hace que se te caiga el pelo. No tiene otras consecuencias”.

Carlos Sánchez en "Argentina, Tierra de Amor y Venganza".

Sánchez lleva más de 30 años de carrera como humorista. Trabajó con grandes figuras como Juan Alberto Badía, Susana Giménez, Juan Alberto Mateyko y Marcelo Tinelli. Pero en 2019 recién pudo concretar su sueño de actuar en ficción al sumarse a la segunda parte de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" con el personaje del comisario Benítez.